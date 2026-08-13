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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 82 y 96 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 18 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 13 a 18 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 18 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 14%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
LA NACION
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