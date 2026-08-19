Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 19 de agosto la temperatura rondará entre 82 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 7 a 15 mph, Sursureste

: 7 a 15 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 3%

: 3% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 12 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 25 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.