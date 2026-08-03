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Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 3 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 3 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el lunes 3 de agosto la temperatura rondará entre 81 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 17 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 17 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas
El lunes 3 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 17 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 4 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 5 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El jueves 6 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El viernes 7 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El sábado 8 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 16%.
El domingo 9 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
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