El almuerzo de Rosalía en Palermo: el restaurante que eligió y el sabroso menú que degustó con su equipo

La cantante española Rosalía llegó a Buenos Aires el jueves a la noche en medio de la polémica que había generado su video “anti-argentina” y el pedido de disculpas público posterior que generó tanto revuelo en las redes sociales. Si bien apenas arribó al país luego de las presentaciones que realizó en Santiago de Chile mantuvo un perfil bajo, ya hizo junto a su equipo salidas por la ciudad. Ella misma dio a conocer que la noche previa a su primera presentación de los cuatro shows en el Movistar Arena tuvo una cena junto a su equipo en un bodegón de Chacarita.

En su cuenta de Instagram, en la que acumula casi 28 millones de seguidores, publicó una serie de fotos de su visita a Olla 7, el restaurante ubicado en Charlone 999. La intensa lluvia no fue impedimento para que el grupo celebrara el cumpleaños de uno de los integrantes de su grupo. De hecho, una de las imágenes fue la de una torta blanca decorada con mini alfajores de chocolate coronada por una vela y subió otra foto en la que se la ve con un cisne de papel de aluminio que, divertida, se puso en la cabeza.

Antes de presentarse en el Movistar Arena, la cantante degustó una cena con su equipo (Foto: Instagram @rosalia.vt)

Pero ayer, antes de su presentación en el estadio de Villa Crespo que contó con Ángela Torres como invitada para el momento del confesionario, se hizo otra escapada que revolucionó al barrio. Esta vez, el lugar elegido fue Palermo. Cerca de las 13, según dio a conocer la cuenta de Oli, el restaurante y cafetería de Olivia Saal, llegó junto a su gente para almorzar y permaneció en el lugar hasta las 16. Cayó de sorpresa ante el asombro tanto de los comensales como de los que trabajan en el lugar.

El plato elegido por la cantante

Eligió el steak frites con papas fritas a caballo y ensalada César, y para el final probó varios de los clásicos de la pastelería de la casa, como sticky toffee pudding, cheesecake de dulce de leche y apple pie.

Desde Oli destacaron que la artista se mostró “muy amorosa”, con una energía cálida, dulce y muy agradecida durante toda la visita. Al parecer, el clima en el restaurante fue relajado y tanto el equipo como el resto de los comensales acompañaron el momento con total naturalidad y respeto. Antes de despedirse, Rosalía se sacó una foto con todo el equipo de Oli en señal de agradecimiento por la atención recibida.

Reunión cumbre para la foto: Rosalía con su equipo y la gente de Oli Buenos Aires

Horas después, Rosalía salió al escenario del Movistar Arena frente a 15.000 personas. Acompañada por la Heritage Orchestra, cumplió con su rito performático, le habló a sus seguidores, aclaró el altercado que la había puesto en el foco de tensiones, cantó clásicos a capella fuera de programa e hizo delirar a la multitud.

“Madre mía, qué lío el otro día. Ahí [estaba] scrolleando, y rápido le di un reposteo. Tremenda cagada, tío. Nunca fue mi intención. Por eso, hoy más que nunca quiero compartir un recuerdo. En 2019, que vine a actuar, en los inicios de mi carrera, en el Lollapalooza y recuerdo que canté ‘Pienso en tu mirá’. Y me acuerdo de vivir toda esa multitud cantando esa canción. [Este] es el lugar que me ha erigido donde estoy hoy. No tengo más que agradecimiento por este lugar y por este público. Siempre lo he dicho, es el mejor público que hay en la Tierra. Siempre cantais todas las canciones… Mi amor por la Argentina sigue intacto igual que mi primer día. Las ganas inmensas de entregar todo. Quiero agradecerles por estar aquí está noche. Les quiero muchísimo”, confesó ella ante un público que no paró de expresarle su admiración.

Como parte de su presentación, llegó el segmento del confesionario. En la noche del sábado, la invitada fue Ángela Torres. ¿Su confesión? Un ex que la quería solo para él, puertas adentro, que no la involucraba con su grupo de amigos. Un ex que tenía acceso a una de las bandas favoritas de ella pero que no quería sumarla a la lista de invitados. ¿Cómo termina la historia? Ángela termina contando con este novio y recibe la invitación de la banda en cuestión (Cindy Cats) para cantar con ellos. Ella feliz y él, el ex, en la platea observándolo todo. “Que vivan los finales felices. Esta perla en cuestión tenía un diamante y no se enteró el muy pelotudo. Gracias por venir a confesarte esta noche”, la despidió Rosalía quien, en otro tramo de su actuación, terminó cantando “Alfonsina y el mar”, una de sus canciones favoritas.

Rosalía en el Movistar Arena Vicky Dragonetti

Hoy a la noche dará su segundo concierto en el Movistar Arena. El martes se producirá el tercero y el jueves será el último antes de partir hacia Brasil.