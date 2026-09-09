Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de septiembre

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 9 de septiembre la temperatura rondará entre 80 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 2 a 10 mph, Sureste

: 2 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 36%

: 36% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 36%.

: 36%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 36%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 25%.

: 25%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El martes 15 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.