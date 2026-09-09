Saltar al contenido principal
LA NACION

Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de septiembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de septiembre
Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de septiembre Britannica

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el miércoles 9 de septiembre la temperatura rondará entre 80 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 36%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville

  • Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Sureste
  • Probabilidad de precipitación: 36%
  • Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Brownsville, Texas

El miércoles 9 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 36%.

El jueves 10 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 11 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 12 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 12 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El domingo 13 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas, luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El lunes 14 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El martes 15 de septiembre

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
LA NACION
Más leídas
  1. La palabra del hijo de Soledad Silveyra tras su internación: cómo está y qué se sabe de su recuperación
    1

    Soledad Silveyra: cómo sigue su salud tras la caída y qué dijo su hijo sobre su recuperación

  2. Laudelina, la tía de Loan Peña, lloró y admitió que la versión del accidente fue un invento
    2

    “Pido perdón por las mentiras”: Laudelina, la tía de Loan Peña, lloró y admitió que la versión del accidente fue un invento

  3. Milei llega a un piso de imagen positiva y el ranking lo lideran tres mujeres
    3

    Encuesta: Milei llega a un piso de imagen positiva y el ranking lo lideran Myriam Bregman, Cristina Kirchner y Patricia Bullrich

  4. Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de España
    4

    Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de la segunda división española