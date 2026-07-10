Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 79 y 99 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 15%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Dallas



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sur

: 5 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 15%

: 15% Pronóstico: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Dallas, Texas

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 28%.

: 28%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.