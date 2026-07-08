La propuesta de Hinojosa que desafía a Abbott: “Reembolso de hasta US$1500”

Gina Hinojosa, candidata demócrata por la gobernación de Texas, anunció una propuesta económica que incluye un “reembolso de impuestos por corrupción” de US$1500 a cada texano. El objetivo central de la medida es proporcionar “un alivio inmediato a las familias trabajadoras”.

En qué consiste la propuesta económica de Gina Hinojosa que beneficia a Texas

La iniciativa, denominada “Money in your pocket” (“Dinero en tu bolsillo”, en español), consiste en enviar a cada hogar en Texas un cheque único de US$1500 como parte de un “reembolso de impuestos por corrupción”.

Gina Hinojosa enfrentará a Greg Abbott en Texas Twitter/Gina Hinojosa

El objetivo del cheque único, de acuerdo con Hinojosa, es brindar alivio a las familias trabajadoras y “compensar el costo de la corrupción” que atribuye Greg Abbott, actual gobernador de Texas.

“Los texanos han perdido la confianza en nuestro gobierno, y con razón. Greg Abbott ha acaparado nuestro dinero mientras lidiamos con los costos de la atención médica, los alimentos, la gasolina y la vivienda”, dijo la candidata demócrata.

Y agregó: “Esta propuesta busca restaurar esa confianza devolviendo el dinero a los bolsillos de la gente, sobre todo en un momento en que los texanos sufren”.

El “Money in your pocket” tendría un costo aproximado de US$17 mil millones Freepik

“Money in your pocket” tendría un costo aproximado de US$17 mil millones. El dinero provendría del Fondo de Estabilización Económica de Texas (conocido como el Rainy Day Fund).

Qué medidas se requieren para aprobar la iniciativa de Gina Hinojosa

En caso de ganar las elecciones generales, la candidata demócrata planea declarar “crisis de asequibilidad” como una emergencia estatal en su primer día, según confirmó un comunicado publicado por Hinojosa.

Esta declaración permitiría que la Legislatura de Texas actúe sobre el proyecto de ley de inmediato al comenzar su sesión en enero de 2027.

Gina Hinojosa planea declarar “crisis de asequibilidad” Web: ginafortexas.com

De igual modo, la propuesta requiere la aprobación de dos tercios de los legisladores estatales para utilizar el fondo en algo externo al déficit presupuestario. Esto se debe a que contempla retirar dos tercios del fondo disponible en la actualidad.

“Nunca antes se había acaparado el presupuesto de la forma en que se está haciendo ahora”, dijo Hinojosa. “No encontramos un economista que diga que tiene sentido que estemos retenidos. Es irresponsable. Este dinero debería estar en nuestra economía de Texas”.

La crítica de Hinojosa a Greg Abbott

La postura de Hinojosa durante los últimos meses de campaña ha sido confrontativa contra Abbott, a quien califica como alguien que favorece a las élites por encima de los usuarios.

Gina Hinojosa calificó a Greg Abbott como “el gobernador más corrupto de la historia” Fotomontaje generado con IA (stock de Canva y X de Abbott)

El pasado 18 de junio lo describió como “el gobernador más corrupto de la historia”, según consignó Dallas Morning News, y lo invitó a participar de un debate para que el público “escuche una visión sólida” sobre el futuro del estado.

“Los texanos tienen derecho de creer en un Texas que cuide de su gente. Greg Abbott ha pasado 12 años mostrándonos lo que él cree que merecen los texanos: más centros de datos, menos escuelas y un sinfín de contratos para que sus donantes multimillonarios se enriquezcan a costa de nuestros impuestos”, dijo Hinojosa en un comunicado oficial.