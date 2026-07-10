La decisión de la Corte Suprema que Greg Abbott celebra en Texas: una ley de verificación de edad

La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió no suspender la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones de Texas (SB 2420), una medida respaldada por el gobernador Greg Abbott que incorpora requisitos de verificación de edad para quienes utilicen tiendas de aplicaciones en el estado. La decisión permite que la normativa entre en vigor mientras los tribunales inferiores continúan con el análisis.

La Corte Suprema deja vigente la ley de Texas mientras continúa el litigio

El conflicto comenzó después de que el juez federal Robert Pitman bloqueara la ley de manera preliminar el 23 de diciembre de 2025, al considerar que existían fundamentos para concluir que podía entrar en conflicto con la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. Esa resolución impedía su entrada en vigor, prevista para el 1° de enero del presente año.

Sin embargo, el 4 junio el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito suspendió esa orden judicial. Desde su perspectiva, no existían motivos para impedir la aplicación completa de la legislación mientras avanzaba el proceso.

Recientemente, la Corte Suprema rechazó los pedidos de emergencia que buscaban restablecer el bloqueo mediante dos resoluciones emitidas el 6 de julio. “Se deniega la solicitud de anulación de la suspensión presentada ante el magistrado Samuel Alito y remitida por él al Tribunal”, detalló la Corte. Tras el comunicado, Texas quedó habilitado para ejecutar la norma.

Qué establece la Ley de Responsabilidad de las Tiendas de Aplicaciones en Texas

La SB 2420 obliga a las tiendas de aplicaciones que operan en Texas a implementar mecanismos considerados “comercialmente razonables” para verificar la edad de los usuarios al momento de crear una cuenta. La legislación divide a los usuarios en distintas categorías etarias para determinar los controles.

En el caso de los menores de 18 años, las cuentas deberán vincularse con la de un padre o tutor previamente verificado. Además, será necesario obtener autorización específica para cada descarga, compra o transacción dentro de una aplicación.

La ley no permite otorgar un consentimiento único que cubra múltiples operaciones. Además, incorpora obligaciones para los desarrolladores, quienes deberán clasificar sus productos según la edad recomendada e informar modificaciones relevantes en sus funciones o políticas de privacidad.

El incumplimiento podrá derivar en sanciones civiles de hasta US$10.000 por infracción. La legislación abarca excepciones para determinadas aplicaciones gubernamentales, servicios de emergencia y algunos programas educativos administrados por organizaciones sin fines de lucro.

La ley regula las plataformas de venta y distribución de software para dispositivos móviles y exige la verificación de la edad de los usuarios y el consentimiento parental Shutterstock

Quiénes demandaron al estado de Texas y cuáles fueron sus argumentos

Las impugnaciones las presentaron la Computer & Communications Industry Association (CCIA), organización que representa a empresas tecnológicas, junto con Students Engaged in Advancing Texas (SEAT) y dos adolescentes.

Los demandantes sostuvieron que la ley restringe el acceso de menores y adultos a contenidos protegidos por la Primera Enmienda, al imponer requisitos previos para descargar aplicaciones. Según su planteo, el sistema afecta el acceso a plataformas de noticias, educación y debate público mediante un mecanismo de control basado en la edad.

En su presentación legal argumentaron que la obligación de presentar documentos o información personal para verificar la identidad genera riesgos para la privacidad de los usuarios. A ello suman que la legislación interfiere en la autonomía de las familias al establecer un modelo uniforme de supervisión parental.

Los demandantes sostuvieron que la ley contiene disposiciones imprecisas para los desarrolladores respecto de las clasificaciones por edad y la definición de cambios relevantes en las aplicaciones. La CCIA agregó además que la norma impacta sobre plataformas que operan en todo EE.UU., lo que, a su juicio, supone una carga sobre el comercio interestatal.

“Esperamos una audiencia acelerada ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito a principios de agosto para demostrar cómo esta ley viola la Primera Enmienda”, dijo el presidente y director ejecutivo de CCIA, Matt Schruers, en un reciente comunicado tras la decisión de la Corte Suprema. “Nadie debería tener que entregar datos personales para acceder a internet, del mismo modo que no deberían tener que mostrar una identificación oficial para entrar en una librería", señaló.

Los demandantes aseguran que la ley aprobada por Abbott viola la Primera Enmienda al crear un "régimen de censura" Imagen compuesta

Qué pasará con la ley SB 2420 de Texas

La Corte Suprema decidió no intervenir para bloquear la ley mientras continúan las apelaciones en tribunales inferiores. Esto genera que Texas pueda aplicar la disposiciones de forma efectiva, a pesar de que inicialmente fue bloqueada por un juez federal en diciembre de 2025.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito tiene programados argumentos orales para el 4 de agosto para finalmente decidir sobre el fondo de la constitucionalidad de la ley y si realmente la norma viola la Primera Enmienda.