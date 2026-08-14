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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
Clima en Dallas, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semanaGobierno de Westlake

El pronóstico del tiempo para Dallas, Texas, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 80 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Dallas

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Dallas, Texas

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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