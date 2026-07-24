Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el sábado 25 de julio la temperatura rondará entre 82 y 103 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 8 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 8 mph, Estesureste

: 8 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en El Paso, Texas

El sábado 25 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 26 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 103 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.