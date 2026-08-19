Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 19 de agosto

El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el miércoles 19 de agosto la temperatura rondará entre 78 y 102 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 3 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en El Paso



Velocidad y dirección del viento : 3 mph, Sur

: 3 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas

El miércoles 19 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 20 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El viernes 21 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El sábado 22 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 23 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 24 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El martes 25 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.