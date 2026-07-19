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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 20 de julio al 24 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 20 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 20 de julio la temperatura rondará entre 72 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.
La probabilidad de precipitación de 23%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 6 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 23%
- Pronóstico: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 20 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El martes 21 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos, luego probabilidad leve de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 43%.
El miércoles 22 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 35%.
El jueves 23 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 12%.
El viernes 24 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 100 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
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