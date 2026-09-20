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Clima en El Paso, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para El Paso, Texas, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 69 y 93 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 2%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 3 mph. La dirección será Norte.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en El Paso
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 3 mph, Norte
- Probabilidad de precipitación: 2%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en El Paso, Texas
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 3 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 6 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 46%.
- A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación: 59%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 50%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Este. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
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