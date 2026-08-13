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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Fort Worth
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas
El jueves 13 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 14 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El lunes 17 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El martes 18 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El miércoles 19 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
- A la noche, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
LA NACION
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