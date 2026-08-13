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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto
Clima en Fort Worth, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de agosto Britannica

El pronóstico del tiempo para Fort Worth, Texas, indica que el jueves 13 de agosto la temperatura rondará entre 79 y 101 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Fort Worth

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Fort Worth, Texas

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 101 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 17 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El martes 18 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El miércoles 19 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 102 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 2%.
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