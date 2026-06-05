Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 6 de junio la temperatura rondará entre 76 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 61%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Sureste

: 5 a 10 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 61%

: 61% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Houston, Texas

El sábado 6 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas, luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 64%.

El domingo 7 de junio

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 44%.

: 44%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.