Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 11 de julio la temperatura rondará entre 80 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 20%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Houston



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Sur

: 0 a 10 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 20%

: 20% Pronóstico: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Houston, Texas

El sábado 11 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 48%.

El domingo 12 de julio

A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 61%.

: 61%. A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.