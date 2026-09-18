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Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 19 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el sábado 19 de septiembre la temperatura rondará entre 77 y 92 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 10%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noreste
- Probabilidad de precipitación: 10%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Houston, Texas
El sábado 19 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El domingo 20 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 18%.
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