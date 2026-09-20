1
Clima en Houston, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 21 de septiembre al 25 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 21 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Houston, Texas, indica que el lunes 21 de septiembre la temperatura rondará entre 79 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 15%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Houston
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 15%
- Pronóstico: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Houston, Texas
El lunes 21 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 15%.
- A la noche, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 13%.
El martes 22 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El miércoles 23 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 15%.
El jueves 24 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El viernes 25 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 91 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas
- 2
“Marcha de la bronca”: la izquierda se movilizó a Plaza de Mayo y pidió un paro general para “derrotar a Milei”
- 3
La fiscalía rechaza partir en dos el juicio de Cristina y Máximo Kirchner porque sospecha que puede debilitar la condena
- 4
La noche de Mirtha: Juana Viale volvió a reemplazar a la Chiqui, deslumbró con su look y habló de la salud de su abuela