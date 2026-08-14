1
Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 15 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 4%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 4%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas
El sábado 15 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El domingo 16 de agosto
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
LA NACION
Más leídas
- 2
Un aeropuerto de Incheon desplazó a los grandes hubs y se convirtió en el más transitado del mundo
- 3
En las próximas semanas empezará el traslado de presos desde la cárcel de Villa Devoto al nuevo penal en Marcos Paz
- 4
Las acciones de Globant caen en la Bolsa de Nueva York tras la presentación de su balance