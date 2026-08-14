Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el sábado 15 de agosto la temperatura rondará entre 76 y 98 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 4%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en San Antonio



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Sursureste

: 5 a 15 mph, Sursureste Probabilidad de precipitación : 4%

: 4% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en San Antonio, Texas

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 98 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.