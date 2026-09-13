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Clima en San Antonio, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 14 de septiembre al 18 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 14 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San Antonio, Texas, indica que el lunes 14 de septiembre la temperatura rondará entre 78 y 97 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 14%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San Antonio
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 14%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San Antonio, Texas
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 15 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 99 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 2%.
El miércoles 16 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El jueves 17 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.
El viernes 18 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y luego probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.
- A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.
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