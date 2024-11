Cómo es el complejo secreto que Elon Musk construye en Texas para vivir con sus 11 hijos y sus madres

Elon Musk, uno de las mayores aliados en el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, no deja de sorprender. Recientemente, según The New York Times, el dueño de X, Space X y Tesla adquirió un complejo de lujo en Austin, Texas, con un valor aproximadamente 35 millones de dólares. Su intención sería ubicar a toda su familia en este terreno, que cuenta con una mansión de más de 1300 metros cuadrados.

Según The New York Times (NYT), en los últimos meses, el billonario le comentó a gente cercana que él imagina a sus al menos 11 hijos y dos de sus tres madres ocupando propiedades contiguas, que se encuentran a solo 10 minutos a pie de su residencia en Austin. “De esa manera, sus hijos más pequeños podrían formar parte de las vidas de los demás, y Musk podría organizar tiempo entre ellos”, publicó el reconocido diario estadounidense.

El magnate, de todos modos, lo niega.

Recientemente, Musk declaró que tiene intenciones de mudar la sede Space X a Texas X (@elonmusk)

Las madres de sus hijos

Según The New York Times, una de las tres madres ya se ha mudado a una de las propiedades del complejo con sus hijos. Se trata de Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink, la start-up de tecnología cerebral de Musk. Por su parte, el caso de Claire Boucher, la música más conocida como Grimes, madre de tres de sus hijos, es un poco más complejo, ya que se encuentra en una larga batalla legal con Musk, motivo por el que se ha mantenido alejada del empresario.

Por último, la tercera madre en cuestión es la primera esposa de Musk, Justine Musk, con quien tiene cinco hijos, todos en la adolescencia tardía o mayores. “Hay espacio en el complejo de Austin si ellos decidieran visitar, aunque él está distanciado de al menos uno de esos hijos”, reporta el medio anteriormente mencionado.

Luego de la victoria de Donald Trump, Elon Musk se posiciona como uno de los privados más poderosos de Estados Unidos X (@elonmusk)

La preocupación de Musk por la caída de la natalidad

En julio del 2020, luego de adquirir X, Musk posteó: “El colapso de la población es el segundo mayor peligro para la civilización después de la IA”. Desde entonces, el empresario le presta una particular atención a la disminución de la tasa de natalidad, particularmente en Estados Unidos. En 2021, su fundación donó 10 millones de dólares a la Universidad de Texas para estudiar la fertilidad y las tendencias de la población.

Según The New York Times, desde 2021, Musk ha publicado al menos 67 veces sobre el tema, 33 de ellas en el último año. “Estoy haciendo lo posible para alentar a más personas a convertirse en padres y, idealmente, tener tres o más hijos, para que la humanidad pueda crecer”, publicó en febrero en su cuenta de X.

De acuerdo con un informe Naciones Unidas, se espera que la población global, que ahora es de ocho mil millones, crezca en dos mil millones en los próximos 60 años, y luego disminuya gradualmente en unos 700 millones de personas. “Existe una terrible moralidad en aquellos que deliberadamente no tienen hijos: están exigiendo efectivamente que los hijos de otras personas los cuiden en su vejez”, publicó Musk en X en 2023.

Elon Musk festeja junto a Donald Trump, luego de su victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos X (@elonmusk)

Qué dijo Elon Musk sobre el complejo que construye en Texas

Más allá de la información publicada, Musk negó, en Page Six, estar construyendo un complejo multimillonario en Texas para su familia. “Yo no soy dueño, ni estoy construyendo un complejo en Austin. No se ha construido ni se espera que se construya ningún gran complejo o casa familiar. Tengo una idea para un gran proyecto artístico futurista en la zona de Austin que estaría abierto al público, pero he tenido demasiado trabajo para ponerlo en marcha”.

Además, Musk negó haber leído el artículo del The New York Times, junto con todo lo demás que publicó este medio, incluyendo el paradero de las madres de sus hijos. “Shivon tiene su propia casa, y la compró por mucho menos que eso. Y Justine vive en Los Ángeles y no se mudará a Austin”, agregó el dueño de X.