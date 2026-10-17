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Confirmado en Texas: cuándo son las midterm elections 2026

La jornada electoral será el 3 de noviembre y la votación anticipada presencial se extenderá del 19 al 30 de octubre

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Texas vota por 38 escaños para la Cámara de Representantes y un escaño del Senado de Estados Unidos; los candidatos a senador son el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico
Texas vota por 38 escaños para la Cámara de Representantes y un escaño del Senado de Estados Unidos; los candidatos a senador son el republicano Ken Paxton y el demócrata James TalaricoImagen creada con IA

Los electores de Texas acudirán a las urnas el martes 3 de noviembre de 2026 para participar en las elecciones de medio término o midterms. La jornada definirá la composición del Congreso federal y, en el estado, incluirá la elección de gobernador, que se define entre Greg Abbott y Gina Hinojosa.

Texas: fechas y horarios para votar

  • La votación anticipada presencial comienza el lunes 19 de octubre y finaliza el viernes 30. Los centros habilitados deben consultarse según el condado donde esté registrado el elector.
A nivel federal, están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado
A nivel federal, están en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del SenadoLi Rui - XinHua
  • El 3 de noviembre, los centros de votación abren de 7 a 19 hs, hora local. Como Texas tiene más de una zona horaria, corresponde verificar el horario del condado donde se encuentre el centro.

Qué se elige en las midterm elections 2026

  • A nivel nacional, estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Los nuevos integrantes del Congreso asumirán en enero de 2027.
  • En el caso de Texas, los ciudadanos votan por los 38 distritos congresionales y un escaño del Senado. Este último se define entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico.
El demócrata James Talarico se enfrenta en las midterms de noviembre con el republicano Ken Paxton por un escaño de Texas en el Senado de Estados Unidos
El demócrata James Talarico se enfrenta en las midterms de noviembre con el republicano Ken Paxton por un escaño de Texas en el Senado de Estados Unidos@jamestalarico/@kenpaxtontx

Cuándo se conocerán los resultados

  • El recuento y la certificación oficial de los votos se realizarán después de la jornada electoral, conforme a los procedimientos de cada estado.

Para tener en cuenta

Antes de acudir a votar, consulta los centros habilitados y sus horarios con las autoridades electorales de tu condado. El voto por correo tiene requisitos de elegibilidad específicos: no debe confundirse con la votación anticipada presencial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.

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