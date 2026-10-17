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Confirmado en Texas: cuándo son las midterm elections 2026
La jornada electoral será el 3 de noviembre y la votación anticipada presencial se extenderá del 19 al 30 de octubre
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Los electores de Texas acudirán a las urnas el martes 3 de noviembre de 2026 para participar en las elecciones de medio término o midterms. La jornada definirá la composición del Congreso federal y, en el estado, incluirá la elección de gobernador, que se define entre Greg Abbott y Gina Hinojosa.
Texas: fechas y horarios para votar
- La votación anticipada presencial comienza el lunes 19 de octubre y finaliza el viernes 30. Los centros habilitados deben consultarse según el condado donde esté registrado el elector.
- El 3 de noviembre, los centros de votación abren de 7 a 19 hs, hora local. Como Texas tiene más de una zona horaria, corresponde verificar el horario del condado donde se encuentre el centro.
Qué se elige en las midterm elections 2026
- A nivel nacional, estarán en juego los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 bancas del Senado. Los nuevos integrantes del Congreso asumirán en enero de 2027.
- En el caso de Texas, los ciudadanos votan por los 38 distritos congresionales y un escaño del Senado. Este último se define entre el republicano Ken Paxton y el demócrata James Talarico.
- En la elección para gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott buscará un cuarto mandato frente a la demócrata Gina Hinojosa.
Cuándo se conocerán los resultados
- El recuento y la certificación oficial de los votos se realizarán después de la jornada electoral, conforme a los procedimientos de cada estado.
Para tener en cuenta
Antes de acudir a votar, consulta los centros habilitados y sus horarios con las autoridades electorales de tu condado. El voto por correo tiene requisitos de elegibilidad específicos: no debe confundirse con la votación anticipada presencial.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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