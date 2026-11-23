El Departamento de Vehículos Motorizados de Texas (TxDMV, por sus siglas en inglés) exigirá desde el 1 de enero de 2027 una identificación que acredite presencia legal a quienes renueven el registro de su auto, una medida que limita el registro de autos a inmigrantes sin estatus legal. La regla ya se aplica a los registros iniciales desde el 5 de marzo de 2026. A la fecha, la junta del TxDMV todavía debe discutir si revierte los cambios, a pedido del senador estatal Juan “Chuy” Hinojosa.

Documentos para renovar el registro de vehículos en Texas desde 2027

Según el TxDMV, se acepta una licencia o identificación vigente con REAL ID , siempre que no tenga la marca “limited term” ni “temporary”.

, siempre que no tenga la marca “limited term” ni “temporary”. También sirve una licencia o identificación vigente, aunque no tenga REAL ID, emitida por un estado que exige prueba de presencia legal, como Texas.

Las autoridades texanas no aceptarán pasaportes que no estén vigentes y cumplan con ciertos requisitos Shutterstock

Otra opción es una licencia o identificación vigente de cualquier estado, junto con un acta de nacimiento estadounidense, un certificado de naturalización o uno de ciudadanía.

Se admite un pasaporte estadounidense vigente o uno extranjero vigente con formulario I-94 (que no refleje solo estatus de parole), tarjeta de residente permanente o visa de inmigrante.

La quinta alternativa es la licencia para portar armas de mano emitida por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Qué cambia con la regla de registro vehicular para inmigrantes indocumentados

Hasta el 1 de enero de 2027, los condados deben procesar las renovaciones con los requisitos que regían antes del 18 de noviembre de 2025, según el boletín del organismo.

El TxDMV sostiene que quienes no son elegibles legalmente para residir en Texas no pueden registrar vehículos como residentes, según el texto de adopción de la norma.

La regla no modifica los requisitos de identificación para obtener el título de propiedad del vehículo, según ese mismo documento.

Las autoridades texanas no aceptarán pasaportes que no estén vigentes y cumplan con ciertos requisitos Fotomontaje generado con IA

Pedidos para revertir las nuevas exigencias del DMV de Texas

Hinojosa pidió por carta que la junta del TxDMV trate el tema en su próxima reunión, el 10 de diciembre, y vote para revertir los cambios.

El legislador cuestionó que una agencia estatal de vehículos se use para hacer cumplir la ley de inmigración.

Organizaciones como Raíces alertaron sobre la confusión que la medida podría generar en las oficinas del DMV.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.