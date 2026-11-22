Alpine encontró en Las Vegas el resultado que venía buscando desde hacía meses. Después de una segunda mitad de temporada marcada por los contratiempos, la escudería francesa logró sumar 18 puntos gracias al quinto puesto de Pierre Gasly y al sexto de Franco Colapinto, una actuación que significó su mejor cosecha del año y le permitió mantenerse en la lucha por el quinto lugar del Campeonato Mundial de Constructores.

La carrera en el circuito callejero de Nevada representó un contraste marcado con las últimas fechas. El equipo de Enstone había mostrado competitividad en distintos escenarios, pero los problemas de fiabilidad, algunos incidentes en pista y distintas sanciones le habían impedido transformar ese potencial en resultados importantes. Esta vez, en cambio, pudo capitalizar cada oportunidad que se presentó.

Gasly fue uno de los protagonistas de la prueba. El francés llegó a ubicarse tercero y durante buena parte de la competencia peleó con pilotos de punta como Lando Norris, Kimi Antonelli y George Russell. Aunque en el tramo final no pudo sostener el ritmo para subir al podio, terminó quinto y consolidó uno de sus mejores resultados de la temporada.

Del otro lado del garage, Colapinto volvió a destacarse con una carrera sólida e inteligente. El argentino debió lidiar en el comienzo con un primer stint complejo utilizando neumáticos blandos usados, pero la situación cambió cuando montó el compuesto medio. A partir de allí mejoró su ritmo, se mantuvo en la pelea por posiciones importantes y logró cortar una racha de seis grandes premios consecutivos sin sumar puntos.

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Además, el desarrollo de la competencia favoreció a Alpine. La rotura del alerón delantero de Isack Hadjar, la salida de pista de Russell y el contacto entre los Ferrari alteraron el orden del pelotón. Colapinto terminó beneficiado también por la penalización de diez segundos aplicada a Charles Leclerc, lo que le permitió clasificarse sexto e igualar el mejor resultado de su trayectoria en la Fórmula 1, conseguido anteriormente en Canadá.

La actuación fue celebrada por Flavio Briatore, director ejecutivo de Alpine, quien destacó el trabajo realizado por ambos pilotos en una carrera exigente. “Hoy conseguimos un resultado fantástico como equipo. Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y pilotaron bien en una carrera que exigió mucha precisión y concentración”, afirmó el dirigente italiano.

Briatore consideró que el resultado era una recompensa para un equipo que había atravesado semanas complicadas pese a mostrar velocidad en distintos circuitos. “Hubo una lucha muy ajustada y emocionante, algo fantástico para la Fórmula 1. Este resultado nos da muchos motivos para ser optimistas y también le da al equipo algo que celebrar en Enstone después de una racha difícil de resultados en la segunda mitad de la temporada”, sostuvo.

El ilusionista británico Dynamo, junto a Pierre Gasly y Franco Colapinto, durante la carrera de celebridades de Lego previa al Gran Premio de Fórmula 1 de Las Vegas RUDY CAREZZEVOLI - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El empresario italiano también remarcó la importancia de la cosecha obtenida en Las Vegas, la más alta de Alpine en lo que va de 2026. “En general, ha sido un fin de semana muy sólido para todo el equipo en Las Vegas y, con 18 puntos sumados, también es nuestro mejor resultado en lo que va de la temporada. Así que felicitaciones a todo el equipo”, agregó.

La satisfacción de Briatore no quedó limitada a las declaraciones oficiales. Horas después de la carrera publicó en su cuenta de Instagram una foto sonriente junto a Gasly y Colapinto acompañada por un escueto pero elocuente mensaje: “buen trabajo”. Alpine también difundió imágenes del momento en que el dirigente felicitó personalmente a sus pilotos tras bajarse de los autos. También hubo elogios por parte del ingeniero Stuart Barlow. Su mensaje llegó desde la radio y poco antes de que Franco apagara el auto: “Qué buen fin de semana, amigo, otro fin de semana muy sólido”.

“QUÉ BUEN FIN DE SEMANA AMIGO, OTRO FIN DE SEMANA MUY SÓLIDO”



🎧 Stuart Barlow elogió la buena carrera de Franco Colapinto y del equipo tras el 5° y 6° puesto en Las Vegas.#F1 #LasVegasGP #Colapinto pic.twitter.com/PbGA9IjxGk — Carburando (@CarburandoTV) November 22, 2026

Colapinto también valoró el rendimiento colectivo y la posibilidad de luchar más adelante de lo habitual. “Contento con los puntos. Con el seis mío y el cinco de Pierre. Los dos en los puntos y es positivo. Creo que seguiremos trabajando para las próximas dos. Pero fue lindo haber peleado con los equipos de adelante”, expresó.

El argentino explicó además algunas de las dificultades que encontró durante la prueba, especialmente en los duelos con Leclerc. “Con Leclerc, es complicado con la Ferrari cuando tienen mucha energía en una parte de la pista y menos en otra. Es como que te pasan, pero después pierden los dos mucho tiempo. Es complicado cuando peleas. Perdés mucho y el tren se corta. En la doble bandera amarilla levanté mucho, después en la simple de Russell. Perdí mucho tiempo ahí”, analizó.

Más allá de esos contratiempos, el balance fue positivo para el bonaerense. “Pero, en general, tuvimos buen ritmo con la goma media”, destacó sobre el comportamiento de su Alpine A526, que mostró una evolución notable respecto del comienzo de la competencia.

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Los 18 puntos obtenidos permitieron que Alpine recortara diferencias con Racing Bulls en la pelea por el quinto puesto del campeonato de constructores. La escudería francesa quedó a 27 unidades de su rival cuando restan apenas dos fechas para el cierre del calendario.

Con los grandes premios de Qatar y Abu Dhabi todavía por disputarse, Alpine llega al tramo decisivo de la temporada con una dosis de confianza renovada. En Las Vegas, por primera vez en mucho tiempo, el equipo logró convertir el potencial mostrado durante el año en un resultado contundente, con Gasly peleando entre los primeros y Colapinto nuevamente instalado en la zona de puntos.