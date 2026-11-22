WASHINGTON.- El futuro de Jensen Huang al frente de Nvidia quedó en el centro de una disputa dentro de la administración de Donald Trump. Mientras el presidente mantiene su respaldo al fundador de la compañía, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, evitó avalar su regreso y sostuvo que antes debe determinarse quién fue responsable de que chips avanzados de Nvidia llegaran a China pese a las restricciones estadounidenses.

“Creo que tenemos que ver quién es el responsable final”, dijo Bessent. Y planteó si el incumplimiento fue obra de individuos malintencionados en los niveles más bajos de Nvidia o si existió un problema mayor dentro de la organización.

Jensen Huang PATRICK T. FALLON - AFP

Qué pasó con Huang

Huang renunció el 12 de noviembre después de que trascendiera que había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang, una ejecutiva de Megaspeed que, según funcionarios estadounidenses, había sido identificada por la inteligencia de Estados Unidos como una agente china.

Bessent restó importancia a ese aspecto. Dijo que suponía que Huang no sabía que Alice Huang era una supuesta espía y sostuvo que la cuestión central era la cultura corporativa de Nvidia.

Bessent afirmó que los comités internos de Nvidia ya examinaban lo ocurrido y que pronto entregarían a la administración Trump respuestas “exhaustivas y contundentes”. La pregunta es hasta dónde llegó la responsabilidad dentro de la empresa: si existía una actitud permisiva y dónde estuvieron los fallos.

La posición de Bessent contrasta con la de Trump. El presidente sigue respaldando a Huang y el viernes dijo que quería que regresara como director ejecutivo de Nvidia. La diferencia entre ambos funcionarios deja abierta una definición sobre el futuro de la compañía y de su cúpula directiva.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang (derecha), habla junto al presidente estadounidense Donald Trump sobre la inversión en Estados Unidos, en la Casa Blanca en Washington, D.C., el 30 de abril de 2025 JIM WATSON - AFP

“Creo que la empresa, si fuera inteligente, aceptaría a ese hombre brillante, le pediría disculpas y le permitiría volver al trabajo”, afirmó Trump.

La investigación sobre los chips

Los Departamentos de Justicia y Comercio anunciaron una investigación penal contra Megaspeed, una empresa de Singapur que en su día estuvo dirigida por Alice Huang.

Las autoridades estadounidenses buscan determinar si Megaspeed introdujo de contrabando chips de Nvidia en China. China negó las acusaciones de espionaje y Megaspeed sostuvo que opera de forma legal.

La investigación explica por qué la discusión sobre Huang dejó de ser solo un asunto personal. Bessent ya había dicho que la compañía necesitaba una importante reestructuración de su cúpula directiva. El domingo volvió a reclamar información a Nvidia.

“Queremos saber cuál era la cultura de la empresa”, dijo Bessent. “¿Existía una actitud permisiva al respecto? Y, de ser así, ¿dónde estuvieron los fallos? Solo entonces podrán seguir adelante”.

La otra investigación: la SEC

A la presión del gobierno se sumó una investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) sobre las prácticas contables de Nvidia. El procedimiento apenas se encuentra en sus primeras etapas y no se sabe si está relacionado con las acusaciones contra Huang.

Según el Wall Street Journal, la SEC busca determinar si la información comunicada por Nvidia pudo inducir a error a los inversores.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, durante la llegada del presidente chino Xi Jinping a la Casa Blanca en Washington, D.C., el 24 de septiembre de 2026 BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

El punto de interés está en cómo Nvidia informó sus ventas por ubicación geográfica. El año pasado, modificó ese criterio: pasó de utilizar las direcciones de facturación de sus clientes a informar los países donde tienen su sede.

Ese cambio eliminó a Singapur del desglose geográfico, pese al volumen de negocios de Nvidia en ese país.

En los mercados, las acciones de Nvidia cayeron 14% el viernes y acumularon una pérdida superior al 20% durante la semana.

Nvidia enfrenta así investigaciones sobre sus operaciones, cuestionamientos sobre sus controles internos y dudas sobre la información que proporcionó a los inversores. Trump quiere que Huang vuelva; Bessent dice que primero hay que saber quién fue responsable.

Diario The New York Times y Agencia AFP