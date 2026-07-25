El escaneo facial del ICE en Texas que terminó con ciudadanos esposados en una obra: “Necesitas calmarte”

Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una obra de Brownsville, Texas, culminó con la detención de dos ciudadanos estadounidenses. El incidente, registrado en un video, generó críticas contra el accionar de las autoridades federales.

Cómo fue la detención de los ciudadanos estadounidenses en Brownsville

Los agentes irrumpieron en el lugar de trabajo con el argumento de que buscaban a dos inmigrantes que supuestamente trabajaban allí.

Según Univisión, ante la respuesta negativa del capataz, los oficiales procedieron a realizar escaneos faciales de los presentes para verificar sus identidades con bases de datos federales.

Así fue el operativo de Brownsville, Texas, en el que el ICE esposó a dos ciudadanos estadounidenses

Tal como se ve en el video publicado en X, el encargado de la obra cuestionó la legalidad de esta medida impuesta sin una orden judicial. “Necesitas calmarte o tendré que esposarte”, amenazó un agente.

Posteriormente, como respuesta a la resistencia del capataz, el oficial lo arrojó contra un vehículo de carga y le colocó las esposas.

En ese momento, el capataz notó que un segundo trabajador también había sido arrestado a pesar de tener estatus legal.

Los oficiales liberaron a este último tras confirmar con un escaneo facial adicional que era ciudadano. Asimismo, el capataz, también ya libre, acusó a los uniformados de ejercer un arbitrario uso de la fuerza.

“Me esposaron sin ninguna razón”, exclamó, mientras exigía los números de placa de los funcionarios que ocultaban sus rostros.

Críticas al ICE en Texas tras el operativo en Brownsville

La viralización de las imágenes en redes sociales provocó comentarios de indignación entre usuarios. Algunos recalcaron que el gobierno federal no tiene potestad para invadir espacios laborales de forma discrecional o exigir acceso a personas ajenas a sus investigaciones oficiales.

Estas críticas al operativo se suman a una reciente denuncia de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La entidad presentó un reclamo legal contra las políticas migratorias impulsadas en Texas.

Organizaciones civiles denuncian ilegalidades en el accionar del ICE en Texas Fotomontaje realizado con IA

En un comunicado, la organización sostuvo que la creciente colaboración entre las agencias policiales locales y las autoridades federales vulnera los derechos constitucionales fundamentales de los residentes.

El escrito legal detalla que estas medidas fomentan la “discriminación racial” y desincentivan las denuncias de delitos por parte de las comunidades inmigrantes. Los representantes de la entidad exigen la anulación de los convenios que transforman a los oficiales municipales en agentes de control migratorio.

Otro operativo del ICE en Brownsville contra un ciudadano estadounidense

El reciente operativo del ICE en Brownsville en el que se esposó a dos ciudadanos estadounidenses no fue el único en la localidad.

De acuerdo con el informe de Univisión, dos semanas antes de este suceso, otro ciudadano estadounidense enfrentó una situación similar mientras conducía su vehículo.

En aquel incidente, los agentes de ICE bloquearon el paso de su automóvil y le exigieron pruebas de ciudadanía al conductor de forma imprevista.

El afectado también documentó la escena en un video con la cámara de su teléfono y grabó los datos de identificación de las patrullas involucradas.

En dos episodios distintos ocurridos en Brownsville, el ICE realizó operativos contra ciudadanos estadounidenses Imagen ilustrativa generada con ia

Tras una discusión verbal sobre sus derechos constitucionales, el ciudadano debió presentar su documentación para ser liberado.

Al finalizar el encuentro, el hombre alertó a los vecinos para que evitaran salir de sus hogares por la presencia del ICE.