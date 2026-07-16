Oficial y confirmado por el ICE: el nuevo récord de arrestos migratorios en Texas en una sola jornada

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) confirmó a través de un mensaje oficial en su página web un nuevo récord de arrestos migratorios en Texas en una sola jornada. En el comunicado, los funcionarios indicaron que a mediados de junio la división de Harlingen detuvo a más de 200 extranjeros sin estatus regular en una operación.

Más de 200 arrestos en un día: la cifra que celebró el ICE en Texas

Aunque durante 2025, tras la asunción de Donald Trump, los números de arrestos migratorios aumentaron de forma considerable, el récord de detenciones en un mismo día en Texas se volvió a superar hace menos de un mes. En un comunicado de prensa reciente, el ICE brindó detalles de la operación que resultó en la aprehensión de 238 extranjeros.

Durante una operación del 14 de junio, el ICE arrestó a 238 migrantes indocumentados en Houston Fotomontaje realizado con IA

De acuerdo con el texto, la agencia colaboró con funcionarios federales, estatales y locales bajo el programa de la sección 287(g) para llevar a cabo la operación. Como resultado, la oficina de campo de Operaciones de Control y Deportación de Harlingen estableció un nuevo récord de detenciones el pasado 18 de junio.

Los migrantes arrestados por el ICE en la operación récord

En el comunicado, los funcionarios federales indicaron que entre los individuos bajo custodia se encontraban inmigrantes indocumentados con antecedentes penales por intento de secuestro, agresión sexual y posesión de drogas.

Además, según las autoridades, el equipo también arrestó a un presunto miembro de la pandilla Paisas con historial judicial por agresión con lesiones corporales, posesión de sustancias controladas, posesión de marihuana, conducir bajo los efectos del alcohol y reingreso ilegal a Estados Unidos.

El ICE colaboró con agencias estatales y locales para la operación en Texas Archivo

Junto con los delitos previos, los inmigrantes también podrían enfrentar cargos penales adicionales por reingreso ilegal al país norteamericano. Algunos de los perfiles de los detenidos compartidos por el ICE son los siguientes:

José Alfredo Castillo-Mendoza: originario de México, fue condenado por intento de secuestro, agresión sexual y reingreso ilegal.

Manuel Morales-Geronimo: inmigrante mexicano y presunto miembro de la pandilla Paisas, con antecedentes penales por agresión con lesiones corporales, posesión de una sustancia controlada, posesión de marihuana, conducir bajo los efectos del alcohol, entrada ilegal y tres reingresos.

Fernando Leonel Pérez-Torres: oriundo de México, con condenas por colisión con lesiones, robo, entrada ilegal y dos reingresos ilegales.

Noe Tinoco Pérez: inmigrante mexicano, con condenas por posesión de sustancias controladas, mantenimiento de un lugar para el consumo de sustancias controladas, tráfico de anfetaminas y reingreso ilegal.

Estadísticas recientes de arrestos del ICE en Texas

En Texas, los oficiales del ICE continúan con operaciones dirigidas a objetivos específicos y detenciones espontáneas de extranjeros indocumentados. En Houston, el número de arrestos en espacios públicos y domicilios aumentó de un promedio mensual de 150 durante el gobierno del expresidente Joe Biden a más de 640 durante los primeros 13 meses de la administración Trump.

Agentes del ICE retiran el cuerpo de un joven colombiano de 26 años tras dispararle mortalmente en Biddeford, Maine

Asimismo, según un informe de The Texas Tribune, la proporción de detenciones comunitarias aumentó del 14% al 36% del total en todo el estado. A nivel nacional, pasó del 34% al 43%.

No obstante, las cifras no se condicen con un aumento de aprehensiones de delincuentes. El análisis indica que los arrestos de personas con antecedentes penales en Houston cayeron del 61% bajo la administración de Biden al 39% bajo el gobierno de Trump.

Otro informe, elaborado por Houston Chronicle, especificó que entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el ICE puso bajo custodia en Texas a más de 38.100 inmigrantes que no tenían condenas penales ni cargos pendientes.