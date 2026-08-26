El extraño caso de los conservadores de Texas que ahora piden votar por los demócratas en las elecciones de medio término

Un grupo de votantes conservadores en Texas podría tomar una decisión inesperada en las próximas elecciones de medio término. La molestia hacia la gestión estatal del gobernador Greg Abbott y las nuevas dinámicas electorales alteraron el panorama político local y los llevaron a inclinarse por la oposición, con Gina Hinojosa al mando.

Conservadores impulsan el voto hacia la candidatura demócrata en Texas

Twyla Lowry, votante de Abbott en elecciones pasadas, forma parte del electorado conservador que apoyará a la opción demócrata en la contienda del 3 de noviembre. Su voto respaldará a Hinojosa, la aspirante al cargo de gobernadora por la oposición.

Las “madres MAGA” respaldan a Hinojosa por sus propuestas educativas Redes sociales Rep. Gina Hinojosa

Hinojosa tiene el objetivo de evitar la reelección del actual mandatario. Por su parte, el oficialista Abbott pretende alcanzar su cuarto mandato consecutivo.

De acuerdo con The Washington Post, la postura de este sector tradicionalista implica un cambio en la dinámica electoral de la región. La contienda proyecta un escenario disputado entre ambas fuerzas políticas.

Por qué algunos conservadores se inclinan por Hinojosa

El rechazo a la gestión de Abbott motivó la reacción de sus partidarios. La negativa del gobernador a imponer una moratoria a los centros de datos provocó indignación en diversos sectores.

Por su parte, según The Washington Post, Hinojosa presentó un programa centrado en la reducción de costes cotidianos. En esa línea, su propuesta contempla bajas en las tarifas de servicios públicos, alimentos y atención médica.

Además, la candidata prometió la eliminación de los vales escolares estatales. Asimismo, su plan incluye un pago de 1500 dólares a cada residente con dinero del fondo de reserva.

Este conjunto de medidas económicas atrajo la atención de electores desencantados con el oficialismo. Mientras tanto, la fisura en la base conservadora fortalece las opciones de la oposición.

La negativa de Abbott sobre el bloqueo de los centros de datos generó indignación en algunos sectores de su electorado Instagram @governorabbott

Hinojosa vs. Abbott: qué dicen las últimas encuestas

Un reciente sondeo de Cook Political Report modificó la clasificación de la elección general en el Estado de la Estrella Solitaria y la volvió más competitiva para Hinojosa: pasó de “Solid Republican” a “Likely Republican”. Por otra parte, una encuesta de Fox News ubicó a Hinojosa a solo un punto de Abbott, dentro del margen de error.

Encuestas anteriores mostraron ventajas mayores para Abbott, mientras que sondeos recientes redujeron la diferencia hasta un punto.

Qué pasa en el Senado: el optimismo demócrata por Talarico en Texas

La periodista Natasha Korecki, de la cadena NBC News, compartió un análisis en el que habla sobre las perspectivas electorales en el territorio tejano. En ese marco, concluyó que el partido opositor percibe una oportunidad en la contienda por el Senado frente al fiscal general Ken Paxton.

En ese marco, el candidato demócrata James Talarico genera optimismo dentro de su espacio político. Los antecedentes recuerdan la campaña de Beto O’Rourke contra Ted Cruz en 2018, aunque la dirigencia actúa con mayor cautela.

Las encuestas actuales muestran un empate técnico. Han pasado tres décadas desde la última victoria de un candidato demócrata en una elección estatal en Texas.

Las críticas de Hinojosa a Abbott en Texas en plena campaña electoral

Talarico recurre a su fe cristiana como seminarista para conectar con nuevos sectores de la sociedad. La estrategia apunta a captar el apoyo de votantes independientes y del electorado hispano.

Además, el candidato republicano afronta cuestionamientos tras su juicio político en la Cámara de Representantes estatal durante 2023. El Senado tejano absolvió al funcionario de los cargos presentados por la legislatura.

Los republicanos buscan contrarrestar la desventaja con el apoyo de aliados clave del sector privado y político. De hecho, se espera que Elon Musk destine fondos para apoyar a candidatos republicanos, con Texas entre los estados clave, mientras Donald Trump tiene previsto encabezar eventos de recaudación para Paxton.