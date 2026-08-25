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Encuestas en Texas hoy: actualizaciones y quién gana la gobernación entre Abbott e Hinojosa

La diferencia entre los candidatos se redujo, mientras la economía, los precios y los centros de datos ganan peso entre las preocupaciones

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Qué dicen las últimas encuestas sobre la elección para gobernador de Texas entre Greg Abbott y Gina Hinojosa
Qué dicen las últimas encuestas sobre la elección para gobernador de Texas entre Greg Abbott y Gina HinojosaFotomontaje editado con IA / X Greg Abbott y Gina Hinojosa

A meses de las elecciones del 3 de noviembre, el republicano Greg Abbott conserva el primer lugar en la carrera por la gobernación de Texas frente a la demócrata Gina Hinojosa. Sin embargo, las últimas encuestas muestran una contienda más competitiva que en mediciones anteriores.

Qué dicen las encuestas sobre Abbott y Hinojosa en Texas

De acuerdo con un estudio de Emerson College Polling, realizado entre el 9 y el 10 de agosto, el mandatario republicano tiene un 49% de intención de voto, frente al 45% de Hinojosa. El relevamiento consultó a 1000 votantes probables y tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales.

El resultado coincide con otros sondeos recientes, aunque la diferencia entre los candidatos cambia según la fecha y la metodología. Una medición de Texas A&M, realizada entre el 27 y el 30 de julio, mostró a Abbott con 46% y a Hinojosa con 45%.

Otro trabajo de Cygnal, realizado entre el 29 y el 31 de julio, registró 49% para el gobernador y 46% para la candidata demócrata.

Por su parte, una medición de TSU/YouGov también ubicó al republicano en el primer puesto, con 49% frente a 43% de Hinojosa.

La última encuesta disponible de la University of Texas/Texas Politics Project (UT/TxPP) corresponde a junio. En ese estudio, Abbott alcanzó 47%, mientras Hinojosa obtuvo 40%, una diferencia de siete puntos.

La economía y el costo de vida pesan entre los votantes en Texas

El contexto económico aparece como uno de los factores que pueden influir en la elección. En el estudio de UT/TxPP de junio, 33% de los consultados señalaron la inflación, los precios, la economía, el combustible o el empleo como el principal problema del estado.

El costo de los productos y servicios también genera preocupación. El 65% manifestó estar muy preocupado por el precio de los alimentos y los bienes de consumo, mientras que el 66% expresó la misma inquietud por la atención médica, el 60% por la gasolina y la energía y el 52% por la vivienda.

La percepción sobre la situación económica tampoco resulta favorable. El 54% consideró que la economía nacional está peor que un año atrás, mientras que 26% opinó que mejoró.

En cuanto a las propias circunstancias, el 39% dijo estar peor y el 22% respondió que está mejor económicamente que hace un año.

El rechazo a los centros de datos marca la campaña de Abbott e Hinojosa en Texas

La expansión de los centros de datos constituye otro asunto relevante para los votantes y plantea un desafío para la agenda económica del estado. En la encuesta de UT/TxPP de junio, el 56% se manifestó en contra de la presencia de estas instalaciones en su comunidad, mientras el 29% expresó su respaldo.

La oposición atraviesa distintos grupos políticos. Entre los republicanos, 42% respaldó la construcción y 44% se manifestó en contra, mientras que entre los independientes, el rechazo llegó al 62%.

El mensaje de Hinojosa contra Abbott en medio de la campaña en Texas
El mensaje de Hinojosa contra Abbott en medio de la campaña en Texas

El estudio de Emerson College realizado en agosto mostró una resistencia todavía mayor. El 60% de los votantes probables se opuso a la construcción de centros de datos en su comunidad, frente al 33% que la apoyó.

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