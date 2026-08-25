Encuestas en Texas hoy: actualizaciones y quién gana la gobernación entre Abbott e Hinojosa

A meses de las elecciones del 3 de noviembre, el republicano Greg Abbott conserva el primer lugar en la carrera por la gobernación de Texas frente a la demócrata Gina Hinojosa. Sin embargo, las últimas encuestas muestran una contienda más competitiva que en mediciones anteriores.

Qué dicen las encuestas sobre Abbott y Hinojosa en Texas

De acuerdo con un estudio de Emerson College Polling, realizado entre el 9 y el 10 de agosto, el mandatario republicano tiene un 49% de intención de voto, frente al 45% de Hinojosa. El relevamiento consultó a 1000 votantes probables y tiene un margen de error de 3 puntos porcentuales.

El resultado coincide con otros sondeos recientes, aunque la diferencia entre los candidatos cambia según la fecha y la metodología. Una medición de Texas A&M, realizada entre el 27 y el 30 de julio, mostró a Abbott con 46% y a Hinojosa con 45%.

Otro trabajo de Cygnal, realizado entre el 29 y el 31 de julio, registró 49% para el gobernador y 46% para la candidata demócrata.

Por su parte, una medición de TSU/YouGov también ubicó al republicano en el primer puesto, con 49% frente a 43% de Hinojosa.

La última encuesta disponible de la University of Texas/Texas Politics Project (UT/TxPP) corresponde a junio. En ese estudio, Abbott alcanzó 47%, mientras Hinojosa obtuvo 40%, una diferencia de siete puntos.

La economía y el costo de vida pesan entre los votantes en Texas

El contexto económico aparece como uno de los factores que pueden influir en la elección. En el estudio de UT/TxPP de junio, 33% de los consultados señalaron la inflación, los precios, la economía, el combustible o el empleo como el principal problema del estado.

El costo de los productos y servicios también genera preocupación. El 65% manifestó estar muy preocupado por el precio de los alimentos y los bienes de consumo, mientras que el 66% expresó la misma inquietud por la atención médica, el 60% por la gasolina y la energía y el 52% por la vivienda.

La percepción sobre la situación económica tampoco resulta favorable. El 54% consideró que la economía nacional está peor que un año atrás, mientras que 26% opinó que mejoró.

En cuanto a las propias circunstancias, el 39% dijo estar peor y el 22% respondió que está mejor económicamente que hace un año.

El rechazo a los centros de datos marca la campaña de Abbott e Hinojosa en Texas

La expansión de los centros de datos constituye otro asunto relevante para los votantes y plantea un desafío para la agenda económica del estado. En la encuesta de UT/TxPP de junio, el 56% se manifestó en contra de la presencia de estas instalaciones en su comunidad, mientras el 29% expresó su respaldo.

La oposición atraviesa distintos grupos políticos. Entre los republicanos, 42% respaldó la construcción y 44% se manifestó en contra, mientras que entre los independientes, el rechazo llegó al 62%.

El mensaje de Hinojosa contra Abbott en medio de la campaña en Texas

El estudio de Emerson College realizado en agosto mostró una resistencia todavía mayor. El 60% de los votantes probables se opuso a la construcción de centros de datos en su comunidad, frente al 33% que la apoyó.