El hermano de George Bush dijo que votó por Talarico en Texas y cuestionó a los republicanos: “El carácter importa más”

Neil Bush, hermano del expresidente George W. Bush e hijo de George H. W. Bush, anunció que votó por el demócrata James Talarico en la elección para el Senado federal por Texas. La declaración se conoció durante la campaña para los comicios de medio término del 3 de noviembre y llamó la atención por el vínculo histórico de la familia Bush con el Partido Republicano.

Por qué Neil Bush votó por James Talarico en Texas

“El carácter importa más que la afiliación partidaria”, escribió Bush en un mensaje en Facebook. El empresario explicó que su decisión estuvo motivada por su preocupación por los antecedentes del fiscal general de Texas, Ken Paxton, y su valoración del carácter y los principios del candidato demócrata.

El mensaje de Neil Bush en redes sociales Facebook Neil Bush

Bush cuestionó especialmente la actuación de Paxton en torno a las elecciones presidenciales de 2020, cuando el fiscal general de Texas respaldó acciones para impugnar los resultados en otros estados en favor del entonces presidente Donald Trump.

“Estoy profundamente preocupado por la conducta de Paxton como fiscal general de Texas, particularmente por su decisión de cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en otros estados”, escribió.

El hermano del expresidente también criticó a Trump y a quienes, a su juicio, permitieron que el mandatario causara un daño considerable al Partido Republicano. Sin embargo, aclaró que su decisión no significa que haya abandonado sus convicciones políticas.

“He sido republicano durante la mayor parte de mi vida y sigo creyendo profundamente en muchos principios republicanos tradicionales”, afirmó.

En su mensaje, Bush agregó que la democracia necesita dirigentes que respeten las instituciones, digan la verdad y asuman responsabilidades, además de buscar puntos de encuentro en lugar de profundizar las divisiones.

Qué dijo Neil Bush sobre el demócrata James Talarico

Bush explicó que nunca había conocido personalmente a Talarico, pero que le impresionaba la forma en que el candidato aborda asuntos complejos y controvertidos. Destacó su disposición a escuchar a quienes piensan diferente, buscar consensos y mantener una actitud respetuosa durante las discusiones políticas.

También elogió la fe de Talarico, quien es seminarista, y sostuvo que parecía ser una fuente de humildad, compasión y convicción, en lugar de una herramienta política. “Hoy voté contra un estilo de hacer política que considero que ha perjudicado a nuestro país. Más importante aún, voté por el tipo de carácter y liderazgo que espero que ayude a sanar al país”, escribió Bush al concluir su mensaje.

La declaración fue difundida durante una campaña en la que las críticas a Paxton por sus antecedentes legales y políticos forman parte del debate electoral. La postura de Bush constituye una decisión personal y no implica un cambio de posición de otros integrantes de la familia.

James Talarico y Ken Paxton se enfrentan por un escaño en el Senado

De acuerdo con CBS News, James Talarico, representante estatal demócrata, se enfrenta a Ken Paxton, fiscal general republicano de Texas, en la elección para el Senado federal del 3 de noviembre. La votación anticipada comenzó el 19 de octubre y se extiende hasta el 30 de octubre.

Paxton fue imputado por fraude de valores en 2015. El caso se resolvió mediante un acuerdo de desvío procesal, por lo que no debe describirse como una condena por ese delito.

En 2023, la Cámara de Representantes de Texas, controlada por los republicanos, lo sometió a un juicio político por acusaciones de soborno y abuso de poder. El Senado estatal lo absolvió.

Paxton ganó las primarias republicanas de 2026 frente al senador John Cornyn, después de recibir el respaldo de Trump. El presidente continuó apoyándolo durante la campaña electoral.

Texas no elige a un demócrata para el Senado federal desde 1988, cuando Lloyd Bentsen obtuvo la victoria. La contienda entre Talarico y Paxton concentra así la atención sobre el panorama político de un estado tradicionalmente republicano. Según CBS News, su modelo de seguimiento electoral clasifica la carrera como competitiva y sin un favorito claro.

Este miércoles 14 de octubre, la cadena CNN transmitirá un foro con el candidato al Senado por Texas, James Talarico, moderado por la periodista Erin Burnett JamesTalarico.com

Qué más se vota en Texas el 3 de noviembre

La elección al Senado es solo una de las contiendas de los comicios de medio término. El 3 de noviembre de 2026, los votantes de Texas también elegirán gobernador, vicegobernador y otros funcionarios estatales, además de representantes federales y legisladores locales.

Según la guía electoral de The Texas Tribune, la boleta incluye:

Gobernador: el republicano Greg Abbott se enfrenta a la demócrata Gina Hinojosa.

el republicano Greg Abbott se enfrenta a la demócrata Gina Hinojosa. Otros cargos estatales: vicegobernador, fiscal general, contralor de cuentas públicas, comisionado de Tierras, comisionado de Agricultura y un puesto de la Comisión de Ferrocarriles.

vicegobernador, fiscal general, contralor de cuentas públicas, comisionado de Tierras, comisionado de Agricultura y un puesto de la Comisión de Ferrocarriles. Cámara de Representantes de Estados Unidos: se renuevan los 38 escaños correspondientes a Texas.

se renuevan los 38 escaños correspondientes a Texas. Legislatura estatal: se eligen los integrantes de los 150 puestos de la Cámara de Representantes de Texas y 16 de los 31 escaños del Senado estatal.

se eligen los integrantes de los 150 puestos de la Cámara de Representantes de Texas y 16 de los 31 escaños del Senado estatal. Cargos judiciales y educativos: hay contiendas para tribunales estatales y puestos de la Junta Estatal de Educación, además de elecciones locales que varían según el condado y el distrito.

La lista exacta de cargos y candidatos depende del lugar de residencia. Los votantes pueden consultar la información oficial de las elecciones generales de Texas y revisar la boleta correspondiente a su distrito.