James Talarico, candidato al Senado en Texas, sobre el ICE: “Necesitamos control de inmigración y aduanas en EE.UU.”

El candidato demócrata al Senado por Texas, James Talarico, defendió la continuidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), aunque cuestionó los métodos que atribuye a los agentes durante los operativos. En un encuentro con votantes, el dirigente sostuvo que Estados Unidos necesita controles, pero rechazó las prácticas que, según afirmó, generan temor en las comunidades.

Talarico defendió la existencia del ICE en EE.UU.

La postura de Talarico quedó expuesta durante un foro organizado por CNN con ciudadanos de distintas orientaciones políticas, entre demócratas, republicanos e independientes, que le preguntaron por sus propuestas para uno de los asuntos más controvertidos de la política estadounidense.

El candidato descartó la eliminación de la agencia federal y reclamó una reforma migratoria integral que combine seguridad fronteriza, deportaciones de indocumentados que cometan delitos violentos y mayores vías legales para ingresar al país.

“Necesitamos control de inmigración y aduanas en este país”, expresó. Sin embargo, Talarico aclaró que, a su juicio, el funcionamiento actual de la agencia se alejó de los objetivos que deberían orientar la aplicación de las leyes migratorias.

Talarico criticó los operativos del ICE durante el gobierno de Trump

Talarico respondió directamente a la pregunta de si estaba a favor de eliminar el ICE. “No. Y nunca lo he estado”, respondió el demócrata.

Según su planteo, la discusión no debería centrarse únicamente en la continuidad o eliminación del ICE, sino también en la manera en que se ejecutan sus operaciones y en los límites que deben respetar los agentes federales.

La postura migratoria planteada por Talarico defiende la necesidad de contar con controles fronterizos y aduaneros JamesTalarico.com

“Lo que hemos visto durante el último año es una fuerza policial secreta. Y eso es lo que no queremos en este país”, señaló Talarico.

En ese contexto, cuestionó la actuación de oficiales que, según dijo, se desplazan con el rostro cubierto y utilizan vehículos sin identificación visible. “No queremos que agentes federales asesinen a nuestros vecinos ante nuestros propios ojos”, agregó.

Elecciones en Texas: Talarico propone una reforma migratoria en EE.UU.

Talarico sostuvo que tanto la gestión del expresidente Joe Biden como las medidas impulsadas bajo el gobierno de Donald Trump deben evaluarse por sus resultados y por sus consecuencias sobre las comunidades.

El demócrata describió la situación fronteriza durante el gobierno de Biden como un período de “caos absoluto”. A su entender, la falta de control suficiente representó un problema. “Eso es inaceptable”, afirmó al referirse a las condiciones que, según su evaluación, caracterizaron aquella etapa.

No obstante, consideró que el enfoque adoptado posteriormente por el gobierno de Trump representa otro tipo de extremismo. “Nos dijeron que el ICE iba a perseguir a los delincuentes violentos, y yo apoyo eso. Si eres un inmigrante indocumentado y cometes un delito violento, debes ser deportado inmediatamente. Pero eso no es lo que están haciendo”, manifestó.

Su propuesta contempla aumentar la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza y mejorar las herramientas de vigilancia, dos medidas que, desde su perspectiva, deberían contribuir a recuperar el control sin renunciar a una reforma del sistema de inmigración.

Al mismo tiempo, reclamó ampliar las vías legales disponibles para las personas que desean ingresar a EE.UU. En su planteo, facilitar los procedimientos migratorios y ofrecer caminos para obtener la ciudadanía constituye una parte necesaria de cualquier solución duradera.

“Creo que tenemos que llegar a un punto en el que rechacemos el extremismo de ambos partidos en este asunto y finalmente aprobemos una reforma migratoria integral”, sostuvo.