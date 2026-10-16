James Talarico, candidato de 37 años en Texas: “No puedes amar a Dios y maltratar al inmigrante”

El candidato demócrata al Senado de Estados Unidos James Talarico, de 37 años, buscó convertir su mensaje de justicia social, defensa de los inmigrantes y compromiso religioso en uno de los ejes de su campaña en Texas. En una entrevista con el conductor Jimmy Kimmel, el político cuestionó la influencia del movimiento MAGA en el cristianismo.

La frase de James Talarico sobre los inmigrantes y el cristianismo

La entrevista de Kimmel con Talarico se publicó en YouTube en septiembre, después de que el presentador anunciara que no la emitiría por la cadena ABC, ante la posibilidad de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) tomara medidas contra las estaciones afiliadas.

Uno de los momentos centrales se produjo cuando Kimmel le preguntó a Talarico por su interpretación del cristianismo. El presentador sostuvo que algunas corrientes del movimiento MAGA se habían apropiado de la imagen de Jesús de una manera contradictoria con sus enseñanzas.

Talarico respondió que el problema no consiste solo en las diferencias de interpretación religiosa, sino también en la manera en que esas ideas se traducen en el trato cotidiano hacia otras personas.

“Las escrituras nos dicen que no puedes amar a Dios y odiar a otras personas. No puedes amar a Dios y maltratar al inmigrante. No puedes amar a Dios y oprimir a los pobres. No puedes amar a Dios y acosar a los marginados”, señaló Talarico.

Elecciones al Senado en Texas: Talarico confía en que ganará

Durante la entrevista, Kimmel le preguntó a Talarico por qué creía que sus adversarios estaban tan preocupados por su candidatura. El demócrata respondió que su movimiento representa una amenaza para quienes se benefician del funcionamiento actual del sistema político y económico.

“Les preocupa que vayamos a ganar esta contienda en Texas”, afirmó. Sin embargo, aclaró que considera que su candidatura sigue en desventaja hasta que se cuente el último voto.

Talarico sostuvo que no se puede amar a Dios y al mismo tiempo maltratar a los inmigrantes, oprimir a los pobres o acosar a los marginados @jamestalarico/@kenpaxtontx

Talarico señaló que su campaña pretende reunir a trabajadores de distintos partidos, razas, géneros, religiones y culturas para enfrentar a quienes concentran el poder. En ese marco, mencionó las contribuciones millonarias que, según afirmó durante la entrevista, se destinaban a impedir su victoria.

El candidato también cuestionó el papel del dinero en la política estadounidense. El demócrata manifestó que no acepta contribuciones de comités de acción política corporativos y que su campaña se financia con aportes individuales de ciudadanos que colaboran con cantidades pequeñas.

James Talarico cuestionó a Ken Paxton por las acusaciones de corrupción

Otro de los ejes de la conversación fue la disputa con Ken Paxton, su rival republicano en la contienda por el Senado. Talarico cuestionó las controversias que rodean al funcionario, quien se desempeña como fiscal general de Texas, y señaló que sus propios compañeros republicanos lo sometieron a un juicio político por acusaciones relacionadas con sobornos.

James Talarico cuestionó a su rival republicano en la carrera por el Senado, el actual fiscal general de Texas, Ken Paxton Eric Gay - AP

El demócrata también criticó la evolución del patrimonio de Paxton y afirmó que el funcionario posee 15 propiedades, pese a recibir un salario público inferior a los 150.000 dólares anuales. Durante la entrevista, Talarico sostuvo que el patrimonio del fiscal general aumentó un 7000% desde que asumió el cargo.