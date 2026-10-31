Elecciones en Texas 2026: James Talarico aventaja a Ken Paxton con amplia diferencia en el voto latino

La carrera por un lugar en el Senado de Estados Unidos por Texas suma un dato central de cara a las elecciones de medio término: James Talarico consiguió una ventaja de 34 puntos porcentuales sobre Ken Paxton entre los votantes latinos. Una encuesta mostró una diferencia entre ambos candidatos que supera la registrada en el conjunto del estado.

Elecciones en Texas: ventaja amplia de Talarico entre los latinos

El análisis de CNN realizado por SSRS publicado el 29 de octubre se basó en una encuesta realizada a un total de 923 votantes registrados en Texas. Según los resultados, el electorado latino se inclinó ampliamente por el candidato demócrata.

Entre los latinos encuestados, los resultados mostraron que:

James Talarico reunió el 63% de las preferencias

reunió el de las preferencias Ken Paxton obtuvo el 29% de apoyo

Si se considera a todos los votantes probables de Texas, la distancia se reduce:

Talarico alcanzó el 49%

alcanzó el Paxton el 43%

El relevamiento también mostró diferencias entre los candidatos dentro de otros grupos demográficos. Talarico concentró el 64% de las preferencias entre los votantes de color, frente al 29% de Paxton.

La imagen de Talarico y Paxton y el rechazo a Donald Trump en Texas

Los datos de favorabilidad permitieron observar otro componente de la competencia. Entre los electores latinos, Talarico registró un 57% de opiniones positivas y un 30% negativas. Paxton, en cambio, tuvo un 21% de valoración favorable y un 62% desfavorable.

La intención de voto hacia el demócrata tampoco aparece vinculada únicamente al rechazo a su rival. El 75% de sus simpatizantes latinos afirmó que lo elige por su propia candidatura, mientras que el 24% sostuvo que su decisión responde principalmente a la intención de impedir que Paxton llegue al Senado.

Aunque el Partido Demócrata es impopular en Texas, su candidato al Senado tiene mejores resultados CNN

La evaluación del gobierno federal también forma parte del escenario electoral: entre los posibles votantes latinos, el 71% desaprobó la gestión presidencial de Donald Trump y el 28% la respaldó. Además, el 54% consideró que su voto para el Senado será una expresión de oposición al mandatario.

Qué opinan los latinos de Texas sobre los partidos y sus representantes

La encuesta registró diferencias en la percepción de las fuerzas políticas:

El Partido Demócrata obtuvo un 51% de opiniones favorables y un 35% desfavorables entre los latinos.

obtuvo un de opiniones y un entre los latinos. Para el Partido Republicano, los números mostraron otra tendencia: el 59% tuvo una imagen negativa y el 29% una positiva.

James Talarico y Ken Paxton disputan el escaño para el Senado en representación de Texas en las elecciones del 3 de noviembre Instagram de @jamestalarico y @kenpaxtontx

También se consultó a los participantes sobre a quiénes consideran que representarían los candidatos si llegan al Senado. El 55% cree que Talarico defendería los intereses de los habitantes de Texas, mientras que el 43% entiende que priorizaría las posiciones de su partido.

En el caso de Paxton, el 73% de los encuestados latinos considera que daría prioridad a Donald Trump y al Partido Republicano. Apenas el 26% cree que pondría por delante las necesidades de la población texana.

La economía y el costo de vida, prioridades en Texas según la encuesta

Más allá de las diferencias partidarias, el relevamiento identificó la situación económica como el asunto de mayor peso para los votantes. Entre los latinos, el 54% señaló la economía y el costo de vida como los factores más importantes al momento de elegir a un senador, mientras que en el conjunto de Texas, esa preocupación alcanzó el 40%.

La situación de la democracia estadounidense apareció en segundo lugar entre los temas mencionados por los electores del estado, con el 25%. La cifra llegó al 37% entre los votantes demócratas y al 34% entre quienes apoyan a Talarico, mientras que entre los latinos, representó el 16%.

La inmigración ocupó el tercer puesto en el conjunto del electorado, con el 16%, aunque su importancia aumentó entre los republicanos, donde llegó al 26%, y entre los simpatizantes de Paxton, con el 29%. Para los votantes latinos, este asunto representó el 11% de las respuestas.