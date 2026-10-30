Últimas encuestas de Texas: Talarico y Abbott lideran en las elecciones antes del cierre de la votación anticipada

Una encuesta reciente para las elecciones generales en Texas da ventaja al republicano Greg Abbott en la contienda por la gobernación. Por su parte, en lo que respecta al Senado, el demócrata James Talarico obtuvo los mejores números.

Qué dicen las encuestas sobre Greg Abbott y Gina Hinojosa

El actual mandatario lidera en la intención de voto frente a la candidata demócrata Gina Hinojosa. Los datos del sondeo, publicado por el Centro de Investigación y Encuestas de Políticas Públicas Barbara Jordan de la Universidad del Sur de Texas este 29 de octubre, otorgan al republicano un respaldo del 50% de los electores frente al 45% de su rival directa.

Greg Abbott lidera las encuestas sobre Gina Hinojosa en Texas Morning Joe/Arch

La ventaja de cinco puntos porcentuales de Abbott consolida la posición del oficialismo como favorito en la contienda por el poder ejecutivo estatal. A su vez, el estudio refleja que el gobernador mantiene el respaldo en las zonas rurales del estado, mientras Hinojosa captó mayor apoyo en los distritos urbanos y entre los votantes jóvenes.

Los analistas de la medición señalaron que un 5% del electorado permanece indeciso antes del cierre de las urnas. Las cifras se conocieron mientras continúa el período de votación anticipada en el Estado de la Estrella Solitaria.

Elecciones en Texas: Talarico lidera la última encuesta para el Senado

En la contienda para el Senado de Estados Unidos, el candidato demócrata Talarico encabeza las preferencias frente al republicano Ken Paxton. El representante estatal alcanza un 48% de la intención de voto contra un 42% de su rival.

La diferencia de seis puntos a favor de Talarico representa un cambio en el panorama político del estado. El candidato demócrata capta la adhesión del electorado independiente y de sectores moderados en los principales centros urbanos, dentro de un estado considerado como un bastión republicano.

Talarico tiene ventaja sobre Paxton en la encuesta reciente que abarca la carrera por el puesto en el Senado de Estados Unidos por Texas Instagram de @jamestalarico y @kenpaxtontx

Por otro lado, el actual fiscal general del estado mantiene el apoyo de los sectores más conservadores del Partido Republicano. Sin embargo, su candidatura enfrenta resistencia en varios condados suburbanos estratégicos de la entidad.

Un 10% de los votantes encuestados aún no decide su sufragio para la banca senatorial. Dentro de una elección que se presenta como ajustada, esta proporción de electores indecisos constituye el objetivo central de los cierres de campaña de ambas agrupaciones políticas.

Cuándo finaliza el período de votación anticipada en Texas

El período de votación anticipada en el Estado de la Estrella Solitaria, que comenzó el 19 de octubre, concluye este viernes 30 de octubre de 2026, de acuerdo con WFAA. Las autoridades electorales locales reportan una alta participación ciudadana en los centros habilitados en los 254 condados.

La legisladora Hinojosa llamó a los jóvenes a votar en los comicios del 3 de noviembre

Tras este cierre, la población deberá esperar al martes 3 de noviembre para sufragar en la jornada oficial de comicios. Ese día, los centros de votación abrirán de 7 a 19 hs, hora local.

Cabe aclarar que, como el territorio texano tiene más de una zona horaria, corresponde verificar el horario del condado donde se encuentre el centro. Además de la contienda por el gobernador entre Abbott e Hinojosa y el Senado entre Talarico y Paxton, los votantes también elegirán a sus representantes en los 38 distritos congresionales.