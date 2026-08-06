Es hondureño y fue deportado por el ICE tras una parada de auto: ahora demanda a Houston por irregularidades en su caso

Un inmigrante hondureño fue detenido por una presunta infracción de tránsito y deportado diez días después. Ahora, encabeza una demanda colectiva contra la ciudad de Houston, en Texas, por irregularidades en el proceso. Según el documento judicial, los oficiales locales lo retuvieron deliberadamente durante varias horas para facilitar su arresto por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Cómo fue la detención de Erick Lopez durante un control de tránsito en Houston

El 17 de junio, Erick Lopez, de 29 años, fue retenido por la policía de Houston por presuntamente no haber respetado una señal de alto. Luego, las autoridades lo entregaron a la custodia del ICE, en un procedimiento que contó con supuestas irregularidades y provocó un litigio judicial en curso.

Los oficiales detuvieron al migrante hondureño en una parada de auto y presuntamente lo retuvieron dos horas hasta la llegada del ICE ICE - ICE

“Erick no tiene antecedentes penales”, declaró el abogado de Lopez, Randall Kallinen, en un comunicado de prensa citado por Houston Chronicle. “Mantenía a su novia, que tenía dos hijos, y se dedicaba a la colocación de azulejos y otros tipos de suelos”, indicó.

Después del traslado a la custodia federal, los funcionarios iniciaron el proceso de deportación y Lopez fue finalmente expulsado el 27 de junio. Sin embargo, tras la remoción, Kallinen y otros abogados presentaron una demanda que se dio a conocer públicamente a principios de agosto e involucra al caso de Lopez.

Por qué Erick Lopez demandó a Houston después de ser deportado por el ICE

Luego de detectar la presunta infracción de Lopez, las autoridades lo retuvieron hasta que los agentes federales arribaron al lugar para llevárselo bajo su custodia. Según la denuncia, los oficiales locales esperaron más de dos horas, lo que representaría una infracción a la ley.

En Texas, los policías pueden aguardar durante un tiempo “razonable” a que los agentes del ICE recojan a los conductores retenidos con órdenes de detención por motivos de inmigración. Los expertos legales alegan que dos horas son demasiado tiempo.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Esto se debe a que estas órdenes administrativas migratorias son documentos civiles, no penales. Por sí solas, no otorgan a la policía local la autoridad para detener a nadie.

La denuncia colectiva acusa a los oficiales de la policía de Houston de retener deliberadamente a personas detenidas por infracciones de tránsito menores más allá del tiempo necesario para procesar la multa, con el caso de Lopez como parte central en el litigio. Ahora, los abogados buscan representar a otras personas que presuntamente fueron retenidas bajo la misma práctica.

La política de Houston que permite a la policía esperar la llegada del ICE

En abril, el Concejo Municipal de Houston aprobó una medida que limitaba la cooperación de los oficiales locales con los agentes del ICE. La disposición eliminaba la obligación de que los policías esperaran 30 minutos a que llegaran los funcionarios federales para llevarse a personas que tuvieran órdenes migratorias.

Asimismo, la medida agregaba la aclaración de que estas órdenes no son revisadas por un juez o magistrado neutral. No obstante, a través de un mensaje de X, el gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó con retirar US$110 millones si la ciudad no revocaba la política antes del 20 de abril.

“Houston recibió más de US$100 millones del estado basándose en un acuerdo escrito por el que se comprometen a cumplir con la aplicación de las leyes de inmigración. Si se niegan a cumplir, más les vale sacar su chequera“, escribió entonces.

En abril, Abbott amenazó con retirar US$110 millones en subvenciones si Houston no revocaba la política vinculada al ICE @GregAbbott_TX

Finalmente, dos semanas después de su aprobación, la ciudad aprobó una enmienda a la medida que retiró las restricciones cuestionadas por el estado, pero conservó disposiciones de transparencia y reportes trimestrales.

Ahora, luego del regreso a las políticas anteriores, los oficiales locales pueden esperar un tiempo “razonable” para retener a personas con órdenes de detención migratoria.

El caso de Erick Lopez ocurre poco más de tres meses después de la disputa política que derivó en la retractación de la administración municipal, y reaviva la discusión legal frente a las detenciones prolongadas.