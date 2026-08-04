Noticias del ICE hoy en USA: intensifican operativos migratorios y aumentan detenciones en aeropuertos

Los aeropuertos de Estados Unidos se convirtieron en uno de los principales escenarios de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). El incremento de arrestos coincide con un intercambio de información con la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y con una ampliación de los controles sobre personas con procesos migratorios pendientes o visas vencidas.

Aumento de las detenciones del ICE en aeropuertos

De acuerdo con NBC News, que cita datos difundidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el ICE reforzó las acciones de control migratorio dentro de aeropuertos estadounidenses, donde las detenciones diarias se ubican actualmente entre 20 y 40 casos. La cifra representa un aumento respecto de los registros informados durante 2025 que llegaron a 10 arrestos diarios.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

Los procedimientos forman parte de la estrategia migratoria impulsada por el gobierno de Donald Trump, que amplió el alcance de los operativos para incluir a personas sin antecedentes penales, según documentos obtenidos por The New York Times. Entre los casos alcanzados figuran:

Viajeros con visas vencidas

Extranjeros con permisos temporales

Personas con distintos trámites migratorios en curso

De acuerdo con la información difundida por los medios locales, las intervenciones se realizan en áreas como los mostradores de documentación, las puertas de embarque y las zonas de llegada, donde agentes identifican a los pasajeros antes o después de sus vuelos. “Esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros indocumentados ya no puedan volar a menos que sea para deportarse voluntariamente”, dijo un portavoz del DHS a The New York Times.

La cooperación entre la TSA y el ICE amplió los controles en aeropuertos

El incremento de las detenciones está vinculado a un acuerdo de cooperación firmado entre la TSA y el ICE. A través de ese mecanismo, ambas agencias intercambian información sobre pasajeros que no son ciudadanos estadounidenses y que podrían presentar tener migratorias irregulares.

El sistema permite que la TSA comparta datos obtenidos durante el proceso de viaje, mientras que ICE utiliza esa información para localizar a determinados pasajeros dentro de los aeropuertos. Según los reportes, los agentes reciben datos sobre el itinerario y la ubicación de las personas para realizar las intervenciones.

Actualmente, se reportan entre 20 y 40 detenciones diarias del ICE en aeropuertos MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Ahora, la red que están tendiendo para atrapar a las personas que quieren detener es mucho más amplia. No se trata de personas con antecedentes penales. Estamos hablando de personas con solicitudes legítimas pendientes”, señaló Ghassan Shamieh, abogado de inmigración en San Francisco, a The New York Times.

Los operativos en aeropuertos de EE.UU. alcanzan a distintos perfiles migratorios

Los controles ya no se concentran únicamente en personas con antecedentes penales o con órdenes previas de deportación. Entre quienes han sido alcanzados por estos procedimientos figuran:

Extranjeros que permanecieron más tiempo del permitido por sus visas

Solicitantes de asilo

Personas con trámites de residencia permanente pendientes

Trabajadores con permisos laborales vigentes

El aumento de los arrestos es resultado de un acuerdo de cooperación entre la TSA y el ICE Seth Wenig - AP

También se reportaron casos de cónyuges de ciudadanos estadounidenses, participantes de programas de intercambio y empleados del sector tecnológico. Las intervenciones fueron documentadas en al menos 15 aeropuertos del país norteamericano, incluidos terminales ubicados en:

California

Florida

Texas

Nueva York

Nueva Jersey

Massachusetts

Illinois

Colorado

Nevada

Virginia

Michigan

Kansas

El objetivo operativo, según la información difundida, es contribuir al cumplimiento de las metas nacionales de arrestos establecidas por la administración federal. Bajo esto, se implementaron controles realizados en espacios donde los movimientos de los viajeros pueden ser identificados con anticipación.

Organizaciones recomiendan a migrantes consultar con abogados antes de viajar

Frente al aumento de las detenciones, organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes emitieron alertas dirigidas a personas que no cuentan con residencia permanente o mantienen procesos abiertos. Entre ellas se encuentra la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (Chirla, por sus siglas en inglés), que recomendó obtener asesoría legal antes de realizar vuelos dentro del país norteamericano.

“Evalúe cuidadosamente los riesgos de viajar dentro del país y, si es posible, posponga los viajes aéreos no esenciales hasta recibir asesoría legal”, recomendó el organismo en un comunicado.