Es mexicana, salvó a conductor durante un tornado en Houston y ahora recibió una casa como recompensa

El 16 de mayo de 2024, una fuerte tormenta azotó la ciudad de Houston, Texas, lo que dejó destrucción a su paso. Con vientos que derribaron árboles, rompieron ventanas y colapsaron estructuras, el temporal se cobró la vida de cuatro personas y causó innumerables daños materiales. En medio de esta tragedia, una madre mexicana, Verónica Marín, protagonizó un acto heroico que más tarde fue recompensado.

Marín, de 26 años, conducía con sus tres hijos pequeños cuando se encontró con una escena alarmante. Un árbol de roble había caído sobre una camioneta GMC, atrapando al conductor en su interior. A pesar de la situación caótica y peligrosa, la mujer decidió detenerse y ayudar. Gracias a su valentía, logró salvar la vida del hombre atrapado, un gesto que meses después le valdría una recompensa inesperada.

La camioneta quedó aplastada por la rama de un árbol de roble junto a su conductor en el interior, quien solo pudo salir gracias a la ayuda de una mujer mexicana Foto GoFundMe por Bryan Pederson

El rescate en medio de la tormenta en Houston, Texas

Madre de Santiago (6 años), Orlando (3 años) y Keylan (2 años), la mexicana había salido de la guardería con sus hijos cuando la tormenta alcanzó su punto más severo. Mientras conducía por una calle afectada por el temporal, notó que varios autos comenzaban a dar la vuelta y regresar en sentido contrario. Curiosa por lo que ocurría, decidió detenerse y fue entonces cuando vio la camioneta atrapada bajo un árbol caído.

Con conocimientos en primeros auxilios adquiridos en México, donde había estudiado enfermería, la latina se acercó al vehículo y encontró al conductor, identificado como Bryan Pederson, atrapado y con dificultad para respirar. “Salí corriendo para ayudarlo, lo saqué del auto y revisé sus signos vitales”, contó en una entrevista con Univision Houston. El hombre estaba al borde del desmayo, pero gracias a la intervención rápida de la mujer, pudo ser liberado y llevado a un lugar seguro.

Una vez que se aseguró de que Brian estaba fuera de peligro, Verónica Marín volvió a su vehículo y continuó su camino con sus hijos. A pesar de su heroísmo, no buscó reconocimiento ni esperó agradecimientos, simplemente siguió adelante con su vida.

Luego del fuerte temporal en Houston, Texas, la mexicana sufrió daños severos en su casa móvil Foto GoFundMe por Bryan Pederson

La búsqueda de Bryan Pederson por la mujer que le salvó la vida

Después del incidente, Pederson comenzó a buscar a la mujer que le había salvado la vida. Preguntó a las personas que estaban cerca, pero nadie pudo identificarla. Sin embargo, el impacto de la tormenta en la comunidad fue evidente. La devastación había afectado a muchas personas, que incluye a la propia Verónica, cuya casa móvil sufrió serios daños, con el aire acondicionado roto y los pisos deteriorados.

Meses después, el hombre logró localizarla gracias a una publicación en redes sociales que se volvió viral en la comunidad de Houston. Ambos se reunieron y Bryan pudo finalmente agradecerle personalmente por salvarle la vida. Verónica Marín recordó en su entrevista con el medio local que el hombre le preguntó la razón por la que se fue tan rápido. “Solo fui a ayudarte y me fui”, respondió.

Conmovido por el gesto desinteresado de Marín, Pederson decidió organizar una colecta a través de la plataforma GoFundMe para ayudarla a reparar su casa móvil, que había quedado en malas condiciones tras la tormenta. En la descripción de la campaña, el hombre narró cómo la mexicana y otro buen samaritano, Travis Lennon, lo habían rescatado en un momento crítico. “Estaba atrapado bajo el techo del vehículo, apenas podía respirar. Verónica entró en la camioneta, me desabrochó el cinturón de seguridad y me ayudó a salir”, explicó.

Bryan Pederson logró recaudar suficiente dinero para que Verónica Marín tuviera una casa nueva Foto GoFundMe por Bryan Pederson

Esta historia tocó el corazón de muchas personas. Lo que comenzó como una iniciativa para reparar su casa, pronto se transformó en algo mucho más grande. En pocas semanas, la campaña había recaudado más de US$50.000. Aunque Verónica Marín pidió detener la recaudación, el apoyo siguió llegando y alcanzó un total de US$66.000.

Con el dinero recolectado, Pederson decidió dar un paso más allá y contactó a la empresa Braustin Homes, con sede en San Antonio, para conseguirle a la mujer latina una nueva casa móvil. Jason Piña, cofundador de la empresa, también quedó conmovido por la historia y decidió colaborar. En una entrevista con People, Piña aseguró que el heroísmo de Verónica los impactó profundamente y querían hacer todo lo posible para ayudar. La nueva casa móvil, con tres cuartos, dos baños y completamente equipada, fue entregada a Marín el 27 de septiembre de 2024.

Gracias al esfuerzo de la comunidad y a la generosidad de quienes donaron, Verónica y sus hijos pudieron mudarse a una casa nueva. La entrega de esta fue un momento emotivo para todos los involucrados, y la mexicana no pudo contener la alegría. “Dios me resolvió la vida. Dios me recompensó”, le expresó a Univision.

