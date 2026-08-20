Es pastor religioso, fue detenido por el ICE en Texas y tuvo que pagar US$12.000 de fianza para salir

Un tribunal federal de inmigración aceptó la libertad bajo fianza por 12.000 dólares para Luis Alfredo Morales Pérez, un pastor venezolano de Texas que había sido detenido en el Aeropuerto Intercontinental George Bush a principios de agosto. La decisión judicial puso fin a un episodio de reclusión que afectó a su núcleo familiar después de varios días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), según contó el líder religioso.

Luis Morales recuperó la libertad en Texas tras pagar una fianza de US$12.000

El pastor Luis Morales abandonó el centro de detención de Livingston tras permanecer bajo arresto durante casi dos semanas en el Estado de la Estrella Solitaria. Un juez federal fijó una fianza para permitir que el afectado enfrente su proceso en libertad.

El pastor fue arrestado por el ICE cuando viajaba junto a su esposa hacia la Ciudad de Nueva York para visitar a su hija Captura de pantalla tomada de Noticias Telemundo

Según Noticias Telemundo, la esposa del religioso, Karina Alvarado, coordinó con allegados y miembros de la comunidad la recaudación de los US$12.000. Diversas personas realizaron aportes solidarios de manera anónima para completar la suma total que exigía el tribunal.

En ese marco, la familia expresó su agradecimiento por la solidaridad de los ciudadanos y el respaldo de los medios de comunicación. Tras el desembolso de los fondos, las autoridades carcelarias autorizaron la salida inmediata del ministro de la fe.

Por qué el ICE detuvo a Luis Morales en el aeropuerto de Houston

El ICE detuvo al pastor el pasado 6 de agosto en las instalaciones aeroportuarias de Houston. El arresto ocurrió en el Aeropuerto Internacional George Bush, cuando Morales realizaba un viaje de carácter familiar junto a su cónyuge.

La pareja planificaba un vuelo hacia la Ciudad de Nueva York con el propósito de visitar a su hija. Durante el procedimiento de inspección, los oficiales de inmigración separaron al religioso mientras su esposa presenciaba el suceso con gran angustia.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que Morales ingresó de forma legal al país norteamericano en enero de 2020. No obstante, la agencia federal sostuvo que tenía autorización para permanecer hasta el 9 de julio de 2020 y que continuó en el país norteamericano después de esa fecha.

El DHS alegó que el pastor Luis Morales excedió el límite de su plazo de estancia legal en Estados Unidos Captura de pantalla tomada de Noticias Telemundo

Por su parte, el pastor aclaró que toda su familia posee un caso de asilo de carácter activo y pendiente de resolución formal. Morales también puntualizó que no registra ningún tipo de antecedente penal y que cuenta con sus documentos en orden.

Qué dijo Luis Morales tras salir del centro de detención del ICE en Texas

El ministro religioso conversó con los periodistas de Noticias Telemundo sobre el impacto emocional que representó esta experiencia de privación de libertad. En una entrevista previa a su salida, Morales afirmó: “Ha sido bastante traumático”.

El afectado describió el instante preciso de su arresto como una situación que alteró por completo su viaje familiar. Sobre ese momento, el pastor declaró: “Cuando vi que era gente del ICE fue algo inesperado y repentino”.

A su salida de las instalaciones de detención, el líder de la iglesia transmitió su satisfacción por el reencuentro familiar. Al recibir la consulta de los reporteros sobre su estado de ánimo, Morales contestó con una sola palabra: “Feliz”. Y añadió: “Todo bien, gracias a Dios”.