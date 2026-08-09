Noticias del ICE hoy: redadas en California, Florida, Texas y qué se sabe de los operativos migratorios en aeropuertos

Los operativos coordinados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han alcanzado niveles récord, con 51.000 arrestos registrados en julio. Los aeropuertos ya son el nuevo foco de detenciones, mientras que California, Florida y Texas enfrentan redadas masivas, casos que generan repercusión y denuncias por condiciones en los centros de detención.

Qué se sabe de las redadas del ICE en Florida

Entre el 6 y el 10 de julio, la Junta Estatal de Control de Inmigración de Florida (SBIE, por sus siglas en inglés) completó una operación bajo el programa 287 (g) que resultó en 309 arrestos por “violaciones migratorias”.

El hecho ocurrió en el condado de Palm Beach y contó con la cooperación del ICE, la Patrulla Fronteriza, la Guardia Nacional de Florida y la oficina del sheriff local.

309 personas fueron arrestadas por "violaciones migratorias" ICE

“Bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, Florida ha perfeccionado un modelo nacional sobre cómo implementar y ejecutar los esfuerzos de control migratorio del artículo 287(g)”, dijo el director ejecutivo de la SBIE, Anthony Coker, en un comunicado.

El jefe de la SBIE se refirió al operativo en Palm Beach como una muestra eficaz de la colaboración entre las agencias policiales federales, estatales y locales para “combatir la inmigración ilegal”.

Las autoridades destacaron que entre los arrestados se encontraban personas con antecedentes penales significativos, tales como:

Un individuo identificado como posible miembro de la organización criminal Tren de Aragua y clasificado como “terrorista conocido o sospechoso”.

y clasificado como “terrorista conocido o sospechoso”. Personas con múltiples reingresos ilegales al país (algunos con hasta cuatro reingresos previos ).

). Individuos con condenas por conducir bajo la influencia (DUI), violencia doméstica, tráfico de narcóticos, robo, fraude y asalto.

Otras de las detenciones migratorias que se hicieron eco en la ciudadanía fueron las del futbolista argentino Matías Pourrain y la venezolana Claudia Carolina Rodríguez.

Pourrain fue arrestado el jueves 6 de agosto en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) mientras se disponía a abordar un vuelo hacia Los Ángeles con su equipo. Contaba con un caso de asilo pendiente más un permiso de trabajo vigente.

En el caso de Rodríguez, fue detenida en julio de 2026 en el aeropuerto de Ft. Lauderdale momentos antes de viajar a Carolina del Norte. Pasó ocho días detenida en las oficinas del ICE en Miramar y describió las condiciones como inhumanas, comparando su estancia con ser “un animal en un zoológico”.

Cómo es la presencia del ICE en Texas

Texas se mantiene como el estado con mayor número de centros de detención, con un total de 26 instalaciones. Para principios de julio, el estado contaba con 16.450 personas bajo custodia.

Con ese contexto, senadores demócratas han denunciado condiciones “sombrías” en instalaciones como el South Texas Family Residential Center en Dilley y el complejo de carpas Camp East Montana en El Paso, según consignó The Texas Tribune.

De acuerdo con un estudio presentado por The Marshall Project, más de 6200 niños fueron detenidos por el ICE durante el segundo mandato de Trump Allison Gill

Este panorama se confirma tras conocerse los dibujos de niños detenidos en el Centro de Detención del ICE de Dilley. Algunos incluyen frases como “ayuda, por favor” e imágenes de manos que parecen estar unidas por cadenas o esposas.

“La atención médica es la mayor queja y preocupación, porque cada vez que vamos de visita, hay personas que se acercan y dicen: ‘Debo tomar [cierto] medicamento y no lo he recibido a tiempo’ o ‘No he podido tomarlo cuando debía’”, dijo el representante Joaquín Castro. “En Dilley, un adolescente tuvo apendicitis y no lo atendieron durante horas”.

El centro de detención del ICE en Dilley ha sido denunciado por la falta de atención médica Eric Gay - AP

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), entretanto, han calificado las acusaciones como “falsas” al sostener que los inmigrantes reciben atención de calidad mientras están bajo custodia del ICE.

“Cualquier afirmación de que existen condiciones precarias en los centros de detención de ICE es FALSA”, escribió la agencia federal.

“Todos los detenidos reciben comidas adecuadas, agua potable de calidad, mantas, atención médica y tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados”.

Con relación a casos de arrestos, Alim Garipov, un estudiante de 18 años, fue detenido en el Aeropuerto William P. Hobby mientras viajaba para visitar universidades, según Click 2 Houston.

Estuvo tres días bajo custodia. Según el Servicio de Inmigración y Aduanas, Garipov entró a Estados Unidos en 2022, pero permaneció en el país después de que expirara su estancia autorizada.

¿Cuáles son los operativos del ICE en California?

A diferencia de Texas, en California se observa un movimiento de oposición a la expansión de ICE. En agosto, activistas realizaron un memorial frente al edificio de inmigración en San Francisco para honrar a los 56 inmigrantes que han muerto bajo custodia de ICE durante el segundo mandato de la administración Trump.

“Ya basta. Día tras día, semana tras semana, hemos visto cómo se pierde otra vida preciosa a manos del ICE, y nuestros corazones están destrozados y claman por nuestra salvación”, dijo la reverenda Deborah Lee, del Movimiento Interreligioso por la Integridad Humana.

El evento concluyó con una marcha hasta la oficina del senador Alex Padilla, donde los organizadores entregaron más de 1000 firmas al personal del senador, instándolo a intervenir y presionar a la agencia federal para que permita las visitas con contacto físico en el Centro de Detención del ICE en California City.

Solicitan visitas presenciales en el Centro de Detención de California City Jill Connelly - FR172085 AP

“Las visitas de contacto lo cambiarían y tal vez lo ayudarían a encontrar algo de alegría”, dijo Samantha Sánchez, cuyo esposo está detenido desde hace más de seis meses en el centro de detención.

De igual modo, se han registrado videos de agentes vestidos de civil que detienen a personas en el Aeropuerto de San Francisco, como ocurrió en el caso de Iryna Gorb, una mujer ucraniana que fue arrestada tras regresar de un viaje a Portland, según consignó The San Francisco Standard.

Redadas en aeropuertos, el nuevo foco del ICE

Desde comienzos de agosto, los aeropuertos nacionales son el “nuevo frente” de control migratorio, con más de 20 y 40 arrestos diarios en todo el país, según consignó NBC News.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

En dichos operativos, ya no solo se busca a personas con órdenes de deportación, sino también a quienes han sobrepasado sus visas, personas con casos de asilo pendientes e incluso a cónyuges de ciudadanos estadounidenses que están en proceso de obtener su residencia.