Operativos del ICE en el aeropuerto de Houston: detuvieron a un pastor venezolano que perdió su TPS en 2025

Luis Alfredo Morales Pérez, un religioso venezolano de 50 años, quedó bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el 6 de agosto en el Aeropuerto Intercontinental George Bush. El caso puso el foco sobre los operativos migratorios en aeropuertos y sobre la situación de extranjeros con trámites abiertos. Morales contó con Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) hasta noviembre de 2025 y tiene un proceso de asilo pendiente.

Cómo el ICE detuvo al pastor venezolano Luis Morales en el aeropuerto de Houston

Según informó Telemundo Houston, Morales ingresó legalmente a Estados Unidos en 2020, pero permaneció en territorio estadounidense después del período autorizado. El medio indicó que recibió el TPS y mantuvo esa protección hasta noviembre de 2025. Los agentes lo detuvieron antes de que pasara por el control de seguridad del aeropuerto.

Morales es pastor de cuatro congregaciones adventistas del área de Houston, principalmente en Pasadena. El 6 de agosto planeaba viajar con su esposa hacia Nueva York. Después del arresto, el ICE lo trasladó a un centro de detención en Livingston, donde pudo comunicarse por teléfono con su familia.

Univision recogió el testimonio de la esposa del religioso. La mujer relató que ambos habían llegado al aeropuerto en un vehículo de transporte y todavía no habían realizado el check-in. Dos agentes se acercaron con una carpeta que contenía una fotografía de Morales.

La esposa afirmó que los oficiales identificaron directamente a su marido y le comunicaron que debían detenerlo. En la transcripción automática del reporte, la mujer describió su reacción: “El mundo se me vino encima, sabe?”.

Qué se sabe del asilo y el estatus migratorio de Luis Alfredo Morales Pérez

La familia aseguró ante Univision que Morales posee documentación migratoria y permiso de trabajo. También sostuvo que cuenta con una Real ID y que tanto él como su esposa atraviesan un proceso de asilo político.

El ICE dio otra precisión a Telemundo Houston. La agencia señaló que no podía confirmar información sobre el expediente de asilo debido a las normas de privacidad. También aclaró que un caso de asilo pendiente no impide que las autoridades migratorias detengan a una persona.

El religioso ingresó legalmente a EE.UU. en 2020 y contó con Estatus de Protección Temporal hasta noviembre de 2025 Facebook/ Luis Alfredo Morales Pérez

La información difundida por la agencia indicó además que Morales entró legalmente a EE.UU. y permaneció después del plazo que tenía autorizado. Las fuentes entregadas no señalan que el religioso tenga una orden final de deportación.

TPS de Venezuela: qué cambió en 2025 y cómo se relaciona con el caso Morales

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) publicó las fechas correspondientes a la terminación de las designaciones venezolanas. La entidad indicó que la designación de Venezuela de 2021 terminó el 7 de noviembre de 2025 a las 23.59 hs (hora del Este).

El organismo también señaló que la Corte Suprema permitió que la terminación de la designación de 2023 tuviera efecto inmediato el 3 de octubre de 2025. Sin embargo, un grupo específico conservó el estatus y la autorización laboral hasta el 2 de octubre de 2026 por una orden judicial. Las fuentes sobre Morales no precisan bajo cuál de las dos designaciones recibió su protección.

En el caso del religioso, Telemundo Houston informó de manera específica que su cobertura estuvo vigente hasta noviembre de 2025. Ese dato ubica su situación dentro del contexto del fin del TPS para Venezuela, pero las fuentes no detallan los documentos concretos que recibió durante la vigencia del beneficio.

El Uscis también explica que mantener el TPS hasta un período razonable antes de presentar una solicitud de asilo puede considerarse una circunstancia extraordinaria frente al plazo general de un año para iniciar ese trámite. La guía oficial no vincula esa disposición de manera específica con el expediente de Morales.

La defensa de Luis Morales pedirá una fianza para buscar su liberación

La abogada de Morales confirmó a Telemundo Houston que el proceso de asilo sigue pendiente. Su equipo legal recopila la documentación necesaria para solicitar una fianza con el objetivo de obtener su liberación.

La defensa de Morales recopila documentación para solicitar una fianza mientras permanece abierto su proceso de asilo Facebook/ Luis Alfredo Morales Pérez

El ICE aseguró que Morales tendrá derecho al debido proceso. Hasta la información aportada por las fuentes, el pastor continuaba bajo custodia en Livingston y mantenía contacto telefónico con sus familiares.

Spectrum Magazine identificó a Morales como pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Deer Park Spanish, en Pasadena. El venezolano se presenta como pastor de la Conferencia de Texas y doctor en Ministerio, además de esposo y padre de dos hijas.

La publicación señaló que miembros de las congregaciones dejaron mensajes de apoyo en la casa de la familia. Morales pudo conocer esas muestras de respaldo a través de las comunicaciones telefónicas desde el centro de detención.