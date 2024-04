Greg Abbott alertó sobre un nuevo peligro que amenaza a los migrantes que buscan ingresar a Texas

Escuchar

El gobernador de Texas, Greg Abbott, compartió un video a través de su cuenta de X (ex Twitter) donde se informa que la Guardia Fronteriza halló dentro de Río Grande, en la frontera entre Estados Unidos y México, a un peligroso animal que atenta contra la vida de los inmigrantes que intentan atravesarlo a nado o en botes. “Cruza bajo tu propia responsabilidad”, advirtió el líder republicano.

En la publicación, hecha en la madrugada de este lunes, el mandatario estatal remarcó: “Los caimanes están en el Río Grande. Para su información, hay señales de advertencia publicadas en algunos sectores. Cruza bajo tu propia responsabilidad”. Asimismo, reposteó un video filmado por un pescador local, en el cual se puede ver a un inmenso cocodrilo con medio cuerpo afuera del agua, cerca de una de las orillas. “La Patrulla Fronteriza ha confirmado avistamientos anteriores de caimanes”, señaló en X el periodista Auden Cabello, que difundió las imágenes.

Esta no es la primera vez en la que las autoridades estadounidenses reportan la presencia de estos enormes reptiles en las aguas del Río Grande. La Guardia Nacional ha difundido imágenes de los caimanes en las inmediaciones del Puente Internacional número I, entre Eagle Pass y Piedras Negras. Sin embargo, pese a los constantes avistamientos, no se tiene registro de ningún ataque o accidente que hayan producido estos animales en esa zona.

Las políticas de Greg Abbott contra la migración ilegal en Texas

Según información del medio Governing, el líder republicano ya invirtió más de US$4000 millones en políticas de patrullaje y control para frenar la migración ilegal, el tráfico de armas y de drogas. Durante su gestión, creó un muro fronterizo, que ya tiene más de 2500 kilómetros de largo, varios centros de detención y hasta una “Base de Operaciones Avanzadas” donde miles de soldados “trabajan para asegurar la frontera”.

Así es el campamento que alberga a miles de soldados de la Guardia Nacional de Texas para asegurar la frontera twitter.com/GregAbbott_TX

En enero de 2024, el gobierno de Texas comunicó que, desde que se lanzó el programa, se detuvieron 496.700 inmigrantes ilegales y hubo 38.700 arrestos criminales, de los cuales 35.100 tienen cargos por delitos graves. Frente al tráfico de drogas, indicaron que se decomisaron más de 450 millones de dosis de fentanilo. “Continuamos llenando los peligrosos vacíos creados por la negativa de la Administración Biden a asegurar la frontera. De lo contrario, cada individuo detenido o arrestado y cada gramo de droga incautada habría llegado a comunidades de Texas debido a las políticas de fronteras abiertas del presidente Joe Biden”, aseguraron en el comunicado.

La Guardia Nacional de Texas vigilando la frontera para evitar el cruce ilegal de personas Facebook Greg Abbott

“Texas tiene el derecho como estado de impedir que los delincuentes entren a nuestro estado, de arrestarlos, y tenemos oficiales de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad Pública de Texas que están allí para realizar esos arrestos y negar la entrada ilegal. Y Joe Biden realmente tiene una opción aquí: hacer cumplir las leyes de Estados Unidos y detener esta entrada ilegal“, enfatizó Abbott, enfatizando sus diferencias con las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos.

Es a partir de esta intensa campaña contra la migración ilegal que muchos usuarios de X (ex Twitter) vincularon el alerta del gobernador Greg Abbott sobre los caimanes en el Río Grande con una advertencia para todas aquellas personas que no son estadounidenses y quieran cruzar por ese canal para entrar a Texas, más allá de que no se dirigió de manera explícita a los extranjeros y bien puede parecer un mensaje de concientización para la población local.