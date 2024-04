La dura advertencia de Greg Abbott a los universitarios que participaron de las protestas antisemitas en Texas

Escuchar

Greg Abbot celebró los arrestos que se llevaron a cabo en medio de las manifestaciones pro-palestinas que ocurrieron en la universidad estatal ubicada en Austin. De acuerdo con una publicación que el gobernador de Texas hizo en sus redes sociales, los participantes de las protestas “debían estar en la cárcel”, ya que “el antisemitismo no era tolerado” en su estado.

El pasado miércoles 24 de abril hubo una huelga estudiantil dentro del campus de la Universidad de Texas, en Austin, con el objetivo de mostrar apoyo a la comunidad palestina en el conflicto entre Israel y Hamas.

Sin embargo, la situación se convirtió en un caos cuando los agentes de la policía intentaron dispersar a quienes se manifestaban, por medio de uso de caballos y dispositivos antidisturbios. Según trascendió, había más de 500 personas en la protesta y al menos 34 terminaron detenidas.

El gobernador felicitó a las fuerzas de seguridad: "Se están realizando arrestos en este momento y continuarán hasta que la multitud se disperse. Estos manifestantes deberían estar en la cárcel. El antisemitismo no será tolerado en Texas. Período. Los estudiantes que se unan a protestas antisemitas y llenas de odio en cualquier colegio o universidad pública de Texas deberían ser expulsados" User

Según informó The Texas Tribune, en un principio la manifestación era pacífica, pero todo cambió cuando los efectivos de seguridad intervinieron y exigir el desalojo del lugar. Luego de algunos minutos de tensión, comenzaron los arrestos.

Por su parte, el presidente de la universidad, Jay Hartzell, indicó que “los manifestantes intentaron cumplir su intención declarada de no ocupar el campus”. No obstante, advirtió que fueron “personas no afiliadas” las que se unieron a ellos e ignoraron las advertencias y acuerdos preexistentes. “La universidad hizo lo que advertimos que haríamos ante las acciones prohibidas”, expresó.

Al lugar arribaron 100 agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés). Más tarde, esa fuerza indicó que su trabajo se realizó “bajo la dirección del gobernador de Texas, Greg Abbott, para impedir cualquier reunión ilegal”. El operativo se llevó a cabo en conjunto con el departamento de Policía de la Universidad de Texas.

La dura advertencia de Greg Abbott durante las protestas

En su cuenta de X (ex Twitter), Abbott elogió el accionar policial. “Se están realizando arrestos en este momento y continuarán hasta que la multitud se disperse. Estos manifestantes deberían estar en la cárcel. El antisemitismo no será tolerado en Texas”, dijo. “Los estudiantes que se unan a protestas antisemitas y llenas de odio en cualquier colegio o universidad pública de Texas deberían ser expulsados”, agregó.

Según consignó The Texas Tribune, el gobernador ya se había manifestado en contra del Comité de Solidaridad Palestina que organizó esa protesta universitaria. Fue a principios de abril, cuando les pidió a las instituciones educativas revisar sus políticas de libertad de expresión para castigar lo que describió como “el fuerte aumento del discurso y los actos antisemitas en los campus universitarios”.

El vicegobernador felicitó a las fuerzas de seguridad User

Por su parte, el vicegobernador, Dan Patrick, felicitó a las fuerzas de seguridad que intervinieron en la protesta “por detener el intento de toma de la universidad por parte de manifestantes pro-Hamas”. “No permitiremos que antisemitas tomen el control de nuestras universidades en Texas. Se advirtió que se dispersaran antes de realizar arrestos”, señaló.