La nueva medida de Greg Abbott contra los migrantes: así es la inmensa base militar que construye Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, mostró en su cuenta de X las primeras imágenes de lo que será la nueva base militar en el paso fronterizo con México, en Eagle Pass. El objetivo principal de esta instalación, que tendrá la capacidad de albergar a más de 2000 soldados, es incrementar el control en la región y combatir la inmigración ilegal.

“Vista aérea de la construcción en curso de la Base de Operaciones Avanzada en Eagle Pass. Este campamento base albergará a miles de soldados de la Guardia Nacional de Texas que trabajarán para asegurar la frontera”, escribió el gobernador en una publicación en sus redes sociales, donde compartió un video que muestra desde las alturas cómo avanza la edificación del proyecto.

La nueva base militar en Texas: ¿cuándo estará lista?

Según informan voces oficiales del estado, el costo total de la base estaría cerca de 400 millones de dólares y entraría en funcionamiento en septiembre de 2026. Una vez que comiencen a desarrollarse las actividades, el lugar servirá como depósito de arsenal, con todo tipo de armas de fuego. Además, tendrá capacidad para alojar a 2300 soldados.

El medio Governing reseñó que, desde el lanzamiento de Operation Lone Star (en español, Operación Estrella Solitaria), el gobierno de Texas ya invirtió más de US$4000 millones, sin contar la nueva base. En ese número se incluyen la construcción del muro fronterizo, que ya tiene más de 2500 kilómetros de largo, y los centros de detención. En tanto, el mayor costo radica en los recursos humanos, es decir, policías y guardias de seguridad.

Qué es Operation Lone Star, el plan que combate la inmigración ilegal en Texas

En 2021, Greg Abbott puso en funcionamiento la Operation Lone Star, que busca contrarrestar el aumento de la inmigración ilegal, el tráfico ilegal de drogas y el tráfico de personas. Durante el lanzamiento del programa, el gobernador cruzó con dureza al presidente Joe Biden por sus políticas migratorias. “A él no le importan los estadounidenses, le importan más las personas que no son de este país”, sostuvo Abbott en aquel entonces, según consignó The Texas Tribune.

En mayo de ese mismo año, el gobernador emitió una “declaración de desastre” en 43 condados de Texas. “Continuaremos con la seguridad de la frontera al sofocar la afluencia de cruces y también al tomar medidas enérgicas contra los delitos asociados con la inmigración ilegal”, enfatizó.

Eagle pass, la ciudad fronteriza que se prepara para tener una base militar User

Durante todo ese año, cientos de inmigrantes ilegales fueron capturados y encarcelados. Lejos de seguir las normas federales, según comunicó The Texas Tribune, la mayoría estuvo en prisión durante semanas sin que se presentaran cargos contra ellos. Además, docenas fueron encerrados durante más de un mes sin que se les nombraran abogados. Muchos de los detenidos eran hombres latinos que no dominaban el inglés.

En enero de este año, el gobierno de Texas comunicó que, desde que se lanzó el programa, se detuvieron 496.700 inmigrantes ilegales, además de que se produjeron 38.700 arrestos criminales, con más de 35.100 cargos por delitos graves. Con relación al tráfico de drogas, indicaron que se decomisaron más de 450 millones de dosis de fentanilo.

"Este campamento base albergará a miles de soldados de la Guardia Nacional de Texas que trabajarán para asegurar la frontera", dijo Abbott twitter.com/GregAbbott_TX

“Operation Lone Star llena los peligrosos vacíos legales creados por la negativa de la Administración Biden a asegurar la frontera”, remarcó el gobierno de Texas en un comunicado, en el cual también se destacó que, “de lo contrario, cada individuo detenido o arrestado y cada gramo de droga incautada habría llegado a comunidades locales”.

