La crítica de Gina Hinojosa a Abbott y al ICE en Texas: “Miles de millones de dólares para detener a inmigrantes”

Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, afirmó que el estado gastó “miles de millones de dólares” en detener y vigilar policialmente a inmigrantes; esto lo dijo en una entrevista publicada el 29 de octubre de 2026. La demócrata derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y planteó revisar la Operación Lone Star, una afirmación que se suma a las críticas por la policía estatal y la colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

¿Qué dijo Hinojosa sobre la Operación Lone Star y el ICE?

Costo: Abbott anunció la operación en marzo de 2021 y, de acuerdo con el Texas Tribune, ha costado 11.000 millones de dólares hasta ahora. La Legislatura asignó 3.100 millones a las barreras, que suman unas 82 millas.

Abbott anunció la operación en marzo de 2021 y, de acuerdo con el Texas Tribune, ha costado 11.000 millones de dólares hasta ahora. La Legislatura asignó 3.100 millones a las barreras, que suman unas 82 millas. Postura: Hinojosa dijo que la operación debe existir solo “para hacernos más seguros” y que el gasto “no era un plan para mantenernos seguros”. En campaña no se comprometió a desmantelar el esquema migratorio de Abbott, según el Texas Tribune.

Gina Hinojosa promete que bajo su administración Texas no servirá como plataforma de operaciones para detener a niños ni familias AP/Imagen compuesta con IA

Kristin Etter, directora de políticas y servicios legales del Texas Immigration Law Council, dijo al Texas Tribune que un gobernador nuevo puede decidir cómo usa los recursos estatales y que no puede reescribir las leyes migratorias.

Etter señaló que una medida práctica sería dejar de renovar la proclama de desastre fronterizo, que Abbott actualizó 69 veces desde 2021 y que le permitió desplegar a la Guardia Nacional y a policías estatales en la frontera.

El financiamiento también depende de la legislatura. El presupuesto vigente incluye casi 3.400 millones de dólares para seguridad fronteriza y el siguiente ciclo requiere nueva aprobación de los legisladores en la próxima sesión, cuando la Cámara estará controlada por demócratas.

El representante demócrata Trey Martinez Fischer presentó el 9 de noviembre el proyecto de la Cámara HB 257, que exige auditorías independientes de la Operación Lone Star y otros programas de seguridad fronteriza cada dos años desde 2028.

Gina Hinojosa pidió revisar un programa que costó US$11.000 millones a Texas y hereda una ley que obliga a los alguaciles a pedir acuerdos con el ICE Ashley Landis - AP

En Houston, el alcalde John Whitmire firmó el 6 de noviembre una orden que limita el contacto de la policía con ICE, según la agencia The Associated Press (AP).

Abbott había amenazado en abril con retirar casi 200 millones de dólares en subvenciones de seguridad a Austin, Dallas y Houston, y Hinojosa calificó esa amenaza de “vergonzosa”.

¿Qué ocurre con los acuerdos 287(g) de los alguaciles de Texas?

La ley SB 8 obliga a los alguaciles de condados con cárcel a solicitar y firmar un acuerdo 287(g) con ICE antes del 1 de diciembre de 2026. Esos convenios dan a agentes locales facultades federales de inmigración.

A mediados de septiembre, 202 de los 232 despachos obligados ya los tenían, según KXAN, que documentó arrestos por infracciones de tránsito menores.

El fiscal general electo, Nathan Johnson, asumirá después de esa fecha. Johnson dijo a KXAN que evaluará si los alguaciles tienen razones legítimas de seguridad pública antes de demandar a los condados que incumplan.

Los demócratas Trey Martinez Fischer y José Menéndez presentaron el 9 de noviembre los proyectos HB 123, de la Cámara, y SB 99, del Senado, para derogar la ley. La elección no anuló los acuerdos vigentes ni la norma.

El mensaje de Hinojosa en la recta final de la campaña para las elecciones

La Legislatura se reunirá en enero, con una Cámara de mayoría demócrata y un Senado de mayoría republicana presidido por la vicegobernadora electa, Vikki Goodwin. Una vez en el cargo, Hinojosa podrá vetar las leyes que lleguen a su escritorio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.