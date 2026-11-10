“Alma misionera”: la historia detrás de la canción que es furor por la visita de León XIV a la Argentina

La visita del papa León XIV a la Argentina está despertando una profunda emoción entre miles de fieles que esperan con entusiasmo cada una de sus apariciones. En medio de una agenda cargada de encuentros y celebraciones, cada gesto del Sumo Pontífice adquiere un significado especial y no pasa desapercibido. Eso fue justamente lo que ocurrió este lunes 9 de noviembre, durante su paso por el Cottolengo Don Orione de Claypole, cuando sorprendió a todos al comenzar a cantar junto al coro de la institución una canción que muchos conocen desde la infancia: “Alma misionera”.

La escena no tardó en conmover a los presentes y comenzó a circular por las redes sociales. Sin embargo, lo que para muchos fue simplemente un momento espontáneo de cercanía del Papa guarda detrás una historia mucho más profunda. Aquella melodía, que desde hace décadas acompaña misas, peregrinaciones y encuentros religiosos, nació en México hace más de tres décadas, gracias a un joven seminarista que jamás imaginó hasta dónde llegarían sus palabras.

El papa León XIV sorprendió a los presentes al cantar “Alma misionera” durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole

La historia detrás de “Alma misionera”, la canción que nació hace 33 años

Para conocer el origen de “Alma misionera” hay que remontarse a 1993, en la ciudad de León, ubicada en el estado mexicano de Guanajuato. Allí se celebraba el Congreso Nacional Misionero, un encuentro que reunía a integrantes de distintas comunidades religiosas y que incluía una competencia musical.

Entre los participantes se encontraba Enrique García Vélez, un joven que por entonces se preparaba para convertirse en sacerdote. Inspirado en su vocación, decidió escribir la letra y la música de una canción que reflejara el deseo de dedicar su vida a Dios y ayudar a los demás.

Enrique García Vélez escribió la letra y la música de “Alma misionera” para participar de un concurso religioso

Según el Cancionero Pastoral de Música, el seminarista presentó su composición junto al coro de su institución y consiguió ganar el concurso. Aunque en aquel momento se trataba de una participación más dentro del encuentro, el resultado fue el comienzo de un recorrido que superaría cualquier expectativa.

Los religiosos y misioneros que habían participado del congreso regresaron a sus comunidades con aquella melodía, que poco a poco comenzó a escucharse en iglesias, colegios y grupos juveniles. Con el paso de los años atravesó fronteras y se convirtió en una de las canciones más reconocidas dentro de la Iglesia católica.

Qué significa la letra de “Alma misionera” y por qué sigue vigente

También conocida como “Canción del misionero”, la composición transmite un mensaje de entrega y solidaridad. Su letra expresa la disposición de una persona a dejar de lado sus propias comodidades para acompañar a quienes necesitan esperanza, alegría y contención.

Su melodía sencilla y su mensaje cercano hicieron que rápidamente se incorporara a celebraciones religiosas de distintos países. En la Argentina, por ejemplo, es habitual escucharla durante misas, confirmaciones, peregrinaciones y encuentros de jóvenes.

Uno de los momentos más recordados de su recorrido internacional ocurrió en 2013, durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro, Brasil, el primer gran encuentro de jóvenes encabezado por el papa Francisco. Allí, la canción volvió a reunir a peregrinos de distintas nacionalidades.

La canción también emocionó durante la misa de León XIV en Palermo

La historia de “Alma misionera” sumó un nuevo capítulo este lunes, durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Después del emotivo momento vivido en el Cottolengo de Claypole, la misma canción volvió a escucharse, esta vez frente a una multitud reunida en el barrio porteño de Palermo.

Soledad Pastorutti interpretó “Alma misionera” durante la previa de la misa del papa León XIV en Palermo

Allí, Soledad Pastorutti la interpretó junto a su hermana Natalia, durante la previa de la primera misa multitudinaria del Pontífice en el país. Vestida con su característico poncho celeste y blanco, la artista invitó a los fieles a acompañarla y compartir aquella melodía tan presente en la memoria de distintas generaciones.

La cantante también incluyó en su repertorio “Oración del remanso”, “Aleluya” y clásicos del folklore argentino. Durante su presentación expresó un deseo que reflejó la emoción de la jornada: “Ojalá este día quede para siempre en nuestros corazones”.

Así, 33 años después de haber sido escrita para un concurso religioso en México, “Alma misionera” volvió a convertirse en protagonista de una celebración multitudinaria. Una canción que nació de la vocación de un seminarista y que, con el tiempo, se transformó en un símbolo de fe capaz de unir a personas de diferentes países y generaciones.

Letra de la canción “Alma Misionera”

Señor

Toma mi vida nueva

Antes de que la espera

Desgaste años en mí

Estoy

Dispuesto a lo que quieras

No importa lo que sea

Tú llámame a servir

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Te doy

Mi corazón sincero

Para gritar sin miedo

Lo hermoso que es Tu amor

Señor

Tengo alma misionera

Condúceme a la tierra

Que tenga sed de Dios

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Y así

En marcha iré cantando

Por pueblos predicando

Tu grandeza, Señor

Tendré

Mis brazos sin cansancio

Tu historia entre mis labios

Y fuerza en la oración

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Llévame donde los hombres

Necesiten Tus palabras

Necesiten Tus ganas de vivir

Donde falte la esperanza

Donde falte la alegría

Simplemente

Por no saber de ti

Simplemente

Por no saber de ti