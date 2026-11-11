Lautaro Martínez sorprendió a todos con una decisión personal y un compañero le respondió con un reclamo divertido

Misterioso, Lautaro Martínez apeló a un producido video difundido en su cuenta de Instagram para comunicar públicamente un cambio relacionado con una decisión personal. Y, pese a que no se trata de ninguna definición vinculada a su futuro deportivo, el capitán de Inter de Milán compartió la novedad acompañada de un mensaje reflexivo.

“Una identidad se construye con el tiempo. Se fortalece con cada paso y se reconoce en cada detalle”, describió el jugador de la selección argentina en la publicación de este martes, mientras se rehabilita de una lesión que lo obliga a estar al margen de la convocatoria del plantel que jugará los amistosos con Uruguay, el viernes en la Bombonera, y con Costa Rica, el martes próximo en el estadio Mario Kempes de Córdoba.

Lautaro Martínez compartió un video con una noticia personal en su cuenta de Instagram

“Mi nueva firma. Mi esencia de siempre”, agregó el Toro en el posteo. En el video, que prácticamente comienza con la llamativa salida de una serpiente debajo de la cinta de capitán que utiliza en su club y aparecen unas fotos, unos lápices, una libreta y una taza, difunde su nuevo autógrafo, con un diseño más simple que incorpora la letra L y el número 10, por encima de unas imágenes en las que aparece en diferentes posturas con la camiseta neroazzurra.

La publicación generó una reacción inmediata entre sus más de trece millones de seguidores, a tal punto que en un primer momento especularon con que pudiera estar relacionado con su contrato, hoy vigente hasta junio de 2029. Sin embargo, la novedad se limitó exclusivamente al cambio de su rúbrica personal, sin ninguna vinculación con su situación contractual.

El anuncio se produjo mientras Martínez atraviesa una inactividad por una lesión, por lo que no pudo jugar los últimos partidos de Inter, entre ellos el que disputó ante el Como en el estadio San Siro, por la Serie A de Italia. Sin el Toro, el conjunto milanés ganó por 2-0, con un primer gol anotado por Francesco Pio Esposito y otro convertido por Marcus Thuram, su más frecuente compañero en ataque.

Fue el francés, justamente, el primero de sus compañeros que salió al cruce de su publicación y, con un tono de reclamo que generó una gran interacción de risas, le escribió: “Tenés que volver a firmar todas mis camisetas”. A eso, Thuram le sumó dos emoticones en los que simula cierto enfado con la situación.

Una serpiente se acerca a una de las fotos de Lautaro Martínez en su escritorio, antes de "convertirse" en la lapicera con la que estampará su nueva rúbrica

En este inicio de temporada tras el Mundial 2026, Lautaro se perdió la mitad de los partidos de Inter por la distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo: disputó siete encuentros entre la Serie A y la Champions League y se perdió la misma cantidad. Las estadísticas reflejan que en esos siete juegos marcó seis goles y dio una asistencia.