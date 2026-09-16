Oficial y confirmado: Texas cambia los requisitos para sacar la licencia de conducir desde el 20 de septiembre

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) adoptó modificaciones en sus reglamentos para sacar la licencia de conducir desde el 20 de septiembre. La actualización modifica la lista de documentos que los solicitantes originales pueden presentar para acreditar su identidad, organizados en las categorías de identificación primaria, secundaria y de apoyo.

Los nuevos requisitos para sacar la licencia en Texas

Los funcionarios del DPS actualizaron los documentos aceptados para la prueba de identidad con el fin de alinearse con los estándares federales de la ley Real ID de 2005 mediante una nueva regla.

La agencia aclaró que un pasaporte extranjero con visa estadounidense vencida (acompañado de un formulario I-94 válido o con estatus de duración de estancia) se mantiene como documento válido de identificación, siempre y cuando se verifique mediante el programa federal SAVE.

Desde el 20 de septiembre, el DPS de Texas aceptará documentos de identificación primaria, secundaria y de apoyo para el trámite de la licencia de conducir Imagen ilustrativa generada con IA

De esta manera, los documentos se clasifican en tres categorías principales para los solicitantes originales:

Identificación primaria

Licencia de conducir o tarjeta de identificación de Texas con foto (vencida por no más de dos años).

con foto (vencida por no más de dos años). Pasaporte de Estados Unidos vigente.

vigente. Certificado de ciudadanía o naturalización estadounidense con foto.

con foto. Documentos vigentes del Uscis con fotografía y datos verificables.

con fotografía y datos verificables. Tarjeta de identificación militar de EE.UU. vigente (activo, reserva o retirado).

vigente (activo, reserva o retirado). Pasaporte extranjero con visa de EE.UU. (válida o vencida) y formulario I-94 no vencido (o con estatus de duración de estancia).

Identificación secundaria

Acta de nacimiento original o copia certificada de un estado, territorio de EE.UU. o el Distrito de Columbia.

de un estado, territorio de EE.UU. o el Distrito de Columbia. Certificado de nacimiento en el extranjero emitido por el Departamento de Estado de EE.UU.

emitido por el Departamento de Estado de EE.UU. Orden judicial original o copia certificada de cambio oficial de nombre y fecha de nacimiento.

Identificación de apoyo

Tarjeta del Seguro Social.

Registros escolares.

Póliza de seguro de al menos dos años de antigüedad.

Título de vehículo.

Certificado de matrimonio o sentencia de divorcio.

Tarjeta de registro de votante.

Documento consular.

Identificación de conducir/ID de otro estado o Canadá.

Los pasos a seguir para obtener la licencia de conducir en Texas

Cómo es la comprobación de identidad para la licencia de conducir en Texas

Para establecer la identidad en el proceso de solicitud del permiso para manejar en Texas, todo peticionario debe presentar ante los funcionarios del DPS un documento de Identificación Primaria.

En el caso de que la persona no cuente con esta identificación, puede presentar la siguiente documentación:

Un documento de identificación secundaria junto con dos documentos de identificación de apoyo.

Dos documentos de identificación secundaria.

Para obtener la licencia, los solicitantes deben presentar un documento de Identificación Primaria, dos de Identificación Secundaria o uno de Identificación Secundaria junto con dos de apoyo Freepik/DPS Texas

Otros cambios del DPS desde el 20 de septiembre

Además de la modificación correspondiente a la documentación para el trámite de la licencia, la actualización del Título 37 del Código Administrativo de Texas incluye otros cambios regulatorios específicos apoyados por el DPS que entran en vigor el 20 de septiembre: