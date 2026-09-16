Oficial y confirmado: Texas cambia los requisitos para sacar la licencia de conducir desde el 20 de septiembre
La agencia estatal modificó también las regulaciones sobre las firmas electrónicas o digitales para permitir excepciones en ciertos trámites
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El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) adoptó modificaciones en sus reglamentos para sacar la licencia de conducir desde el 20 de septiembre. La actualización modifica la lista de documentos que los solicitantes originales pueden presentar para acreditar su identidad, organizados en las categorías de identificación primaria, secundaria y de apoyo.
Los nuevos requisitos para sacar la licencia en Texas
Los funcionarios del DPS actualizaron los documentos aceptados para la prueba de identidad con el fin de alinearse con los estándares federales de la ley Real ID de 2005 mediante una nueva regla.
La agencia aclaró que un pasaporte extranjero con visa estadounidense vencida (acompañado de un formulario I-94 válido o con estatus de duración de estancia) se mantiene como documento válido de identificación, siempre y cuando se verifique mediante el programa federal SAVE.
De esta manera, los documentos se clasifican en tres categorías principales para los solicitantes originales:
Identificación primaria
- Licencia de conducir o tarjeta de identificación de Texas con foto (vencida por no más de dos años).
- Pasaporte de Estados Unidos vigente.
- Certificado de ciudadanía o naturalización estadounidense con foto.
- Documentos vigentes del Uscis con fotografía y datos verificables.
- Tarjeta de identificación militar de EE.UU. vigente (activo, reserva o retirado).
- Pasaporte extranjero con visa de EE.UU. (válida o vencida) y formulario I-94 no vencido (o con estatus de duración de estancia).
Identificación secundaria
- Acta de nacimiento original o copia certificada de un estado, territorio de EE.UU. o el Distrito de Columbia.
- Certificado de nacimiento en el extranjero emitido por el Departamento de Estado de EE.UU.
- Orden judicial original o copia certificada de cambio oficial de nombre y fecha de nacimiento.
Identificación de apoyo
- Tarjeta del Seguro Social.
- Registros escolares.
- Póliza de seguro de al menos dos años de antigüedad.
- Título de vehículo.
- Certificado de matrimonio o sentencia de divorcio.
- Tarjeta de registro de votante.
- Documento consular.
- Identificación de conducir/ID de otro estado o Canadá.
Cómo es la comprobación de identidad para la licencia de conducir en Texas
Para establecer la identidad en el proceso de solicitud del permiso para manejar en Texas, todo peticionario debe presentar ante los funcionarios del DPS un documento de Identificación Primaria.
En el caso de que la persona no cuente con esta identificación, puede presentar la siguiente documentación:
- Un documento de identificación secundaria junto con dos documentos de identificación de apoyo.
- Dos documentos de identificación secundaria.
Otros cambios del DPS desde el 20 de septiembre
Además de la modificación correspondiente a la documentación para el trámite de la licencia, la actualización del Título 37 del Código Administrativo de Texas incluye otros cambios regulatorios específicos apoyados por el DPS que entran en vigor el 20 de septiembre:
- Excepción para trámites digitales: se modificó la norma que exigía estrictamente una firma con tinta manuscrita para agregar una excepción explícita que permite el uso de firmas electrónicas para solicitudes y gestiones realizadas en línea.
- Actualización del plan de estudios: se actualizaron las normas de capacitación de operadores y los programas de estudios sobre seguridad vial para motociclistas para alinearlos directamente con las reglas administrativas vigentes del Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés).