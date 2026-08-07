Texas vuelve a emitir licencias comerciales para ciertos extranjeros: el único estatus autorizado por ahora

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) volvió a emitir licencias comerciales (CDL) para extranjeros que cumplan con ciertos requisitos. La medida surge luego de la aprobación de nuevas directrices federales, aunque por ahora el estado solo procesará documentos para un grupo específico de empleados temporales.

El anuncio de Texas sobre la emisión de licencias comerciales para extranjeros con un único estatus autorizado

Mediante un comunicado, el DPS confirmó que el estado reanudó la emisión de CDL y permisos de aprendizaje comercial (CLP, por sus siglas en inglés) no domiciliados. La medida responde a las nuevas directrices de la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA).

Bajo las nuevas normativas, solo los extranjeros con estatus H-2A (Trabajadores Agrícolas Temporales) podrán solicitar la licencia de conducir comercial para no domiciliados Imagen ilustrativa generada con IA

De acuerdo con el anuncio, la medida se hizo efectiva desde el 1° de junio pasado. Por el momento, Texas solo recibió la aprobación para procesar transacciones para personas con estatus H-2A (trabajadores agrícolas temporales).

Aunque las reglas federales también permiten la elegibilidad para trabajadores H-2B e inversionistas E-2, la reanudación para estos grupos en el Estado de la Estrella Solitaria se anunciará posteriormente, según informaron las autoridades.

El estado había suspendido la emisión el 16 de marzo de este año, cuando entró en vigor una nueva normativa federal de la FMCSA diseñada para “restaurar la integridad” en la entrega de licencias comerciales no domiciliadas.

La medida se implementó bajo la línea de políticas impulsada a nivel federal por el gobierno del presidente Donald Trump. Para ciertos grupos, la pausa de la emisión de las CDL y los CLP se convirtió en una pérdida definitiva de elegibilidad.

Entre las disposiciones similares, el estado también eliminó la posibilidad de realizar el examen teórico en español, por lo que ahora solo se puede llevar a cabo en inglés.

Para obtener la CDL en Texas, los solicitantes tienen que completar sus trámites en persona en una oficina de licencias del DPS Freepik

Requisitos para la emisión de licencias de conducir comerciales en Texas

Los solicitantes elegibles del permiso comercial (CDL/CLP) H-2A deben completar sus trámites en persona en una oficina de licencias del DPS y presentar los siguientes documentos durante su visita:

Un pasaporte extranjero vigente

Un visado vigente o vencido

Formulario I-94 o I-797A que indique claramente el estatus H-2A

Las personas que deseen obtener el documento deben entregar cualquier licencia o identificación emitida previamente y pagar la tarifa requerida de 121 dólares. Además, de acuerdo con las directrices federales, todas las licencias para no residentes tendrán una vigencia máxima de un año o menos.

En su sitio web oficial, el DPS señala que el solicitante también deberá proporcionar su número de Seguro Social (SSN). Este será verificado electrónicamente por el gobierno de Estados Unidos.

Para renovar o modificar su licencia, la persona tendrá que proporcionar una prueba de estado H-2A.

Los pasos a seguir para obtener la licencia de conducir en Texas

Qué pasará con quienes ya poseen una licencia comercial de Texas

Los conductores que actualmente poseen una CDL o un CLP válido para no residentes pueden utilizar sus credenciales hasta la fecha de vencimiento impresa. En ese sentido, solo se requiere una acción inmediata si la persona necesita renovar, transferir su licencia a otro estado o actualizarla.

Bajo la nueva normativa federal, las personas cuyas credenciales se emitieron previamente en base a Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), incluidos los beneficiarios de la Acción Diferida y los Llegados en la Infancia (DACA), el Estatus de Protección Temporal (TPS) o el estatus de refugiado/solicitante de asilo, ya no son elegibles para renovar las CDL una vez que expire.