Los votantes de Houston respaldaron una reforma que modifica dos prácticas de la policía local: reduce la prioridad de persecución de determinadas infracciones menores por posesión de marihuana y limita las órdenes de allanamiento sin aviso. La medida no legaliza la marihuana en Texas.

Qué indica la Proposición A sobre posesión

El texto de la Proposición A, publicado por la ciudad, ordena al Departamento de Policía de Houston asignar la prioridad más baja posible a la persecución de la posesión de marihuana clasificada como delito menor de clase A o B, salvo que una decisión judicial obligatoria disponga otra cosa.

Por orden de la Proposición A cambian las reglas para los allanamientos policiales en Houston

La propuesta contempla alternativas a la detención o al procesamiento, como derivaciones a tratamiento o servicio comunitario cuando sean legalmente posibles. También preserva la facultad de policías y fiscales para aplicar la ley estatal; por eso, un voto favorable no equivale a una autorización general de posesión.

Un agente que tenga causa probable para creer que una sustancia es marihuana puede incautarla, de acuerdo con el texto. En ese caso, debe dejar constancia de los fundamentos de la incautación.

Cómo alcanza a los allanamientos sin aviso en Texas

La reforma prohíbe que agentes de la policía de Houston soliciten o ejecuten órdenes que no requieran golpear, anunciar su presencia y esperar al menos 15 segundos antes de entrar. Las dos disposiciones se votaron juntas como una modificación de la carta municipal.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.