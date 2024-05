Así Donald Trump planea deportar a casi 20 millones de migrantes ilegales de Estados Unidos: “Necesitamos oficiales”

Escuchar

El expresidente de los Estados Unidos Donald Trump aseguró la semana pasada que, en caso de ganar las elecciones presidenciales de 2024, llevará adelante “la mayor operación de deportación masiva de la historia de EE.UU.”. Luego de esa contundente declaración, profundizó durante una reciente entrevista en su plan de expulsión de inmigrantes ilegales, a la vez que remarcó la importancia del uso del ejército para esos fines.

Según Trump, cuando termine el mandato de Joe Biden, habrá entre 11 y 20 millones de personas que emigraron ilegalmente a ese país del norte. “Muchas de ellas están en cárceles, en instituciones mentales”, señaló en diálogo con Time.

Donald Trump aseguró que utilizará a la policía local para hacer arrestos de inmigrantes ilegales Facebook U.S. Customs and Border Protection

En este contexto, Tom Homan, quien fuera director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), le comentó a The New York Post que la agencia cuenta con sistemas para identificar rápidamente a inmigrantes sin documentación. No obstante, aclaró que “la velocidad de las deportaciones dependería de los recursos disponibles”.

Según adelantó, gran parte del plan del candidato a presidente precisa del respaldo del Congreso nacional: “Necesitamos oficiales, necesitamos camas de detención, necesitamos contratos de transporte porque tendríamos más vuelos saliendo del país y más traslados en autobús hasta la frontera”, indicó.

Por su parte, Jon Feere, exjefe de gabinete de ICE en el mandato Trump, dijo que la agencia se beneficiaría con un aumento significativo de oficiales, agentes y espacio de detención. En tanto, sostuvo que, en caso de ganar las elecciones, el magnate hará los esfuerzos necesarios en el Congreso para conseguir esos recursos: “Probablemente, incluirá a agentes de diferentes partes del país, los cuales serán traídos para realizar investigaciones en el lugar de trabajo y conducir arrestos en el transcurso de semanas dentro de cualquier jurisdicción determinada”.

En el Estado de Arizona, un agente de la patrulla de fronteras norteamericana vigila el regreso de un grupo de inmigrantes ilegales mexicanos a su país

Para lograr el objetivo completo, Feere explicó que deberá ser el Departamento de Declaración el que utilice la Sección 243 (d) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad para emitir sanciones de visa contra países que se nieguen a aceptar a sus ciudadanos. “Cuando un país escucha que Estados Unidos no permite la entrada a sus residentes si no reciben a su gente de regreso, esos países cooperan rápidamente”, dijo el exfuncionario.

Feere cree que solamente podrán llevar adelante las medidas si se da un enfoque gubernamental completo hacia este tema. “Cada parte del gobierno que tiene un nexo con la inmigración tiene un papel que desempeñar aquí. Desde los Servicios Humanos y de Salud hasta el Departamento de Estado y los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de los EE. UU., todos los sectores del gobierno pueden ayudar a reducir la inmigración ilegal”.

Deportación inmediata y uso del Ejército, parte del plan de Trump

Al ser consultado por la forma en que lograría su plan de deportación masiva, Trump sostuvo que utilizará la ley local y que comenzará con los que incumplen con las normas. “Están llegando delincuentes en cantidades que nunca antes habíamos visto”, advirtió. El empresario aseguró que en Nueva York, por ejemplo, se ve a los migrantes que pelean con la policía o hacen cosas “mucho peores que eso”. De todas maneras, no considera que eso suceda en todo el país, sino que la situación es mucho peor en los estados gobernados por demócratas.

Donald Trump aceleró la construcción del muro en la frontera con México antes de dejar la presidencia de Estados Unidos. EFE

Desde el Times le preguntaron si el uso de la normativa local implicaría la intervención del ejército de los Estados Unidos: “Lo haría. Cuando hablamos de militares, en términos generales, hablo de la Guardia Nacional”, respondió Trump. A pesar de que la Ley Posse Comitatus dice que no se puede desplegar a las fuerzas armadas contra civiles, el magnate proclamó que los inmigrantes ilegales “no son civiles”.

Trump no cree tener que construir centros de detención, pero sí completar el muro fronterizo

El plan que llevaría adelante frente a la inmigración no resultaría en la construcción de nuevos campos de detención. “No habría mucha necesidad de ellos, debido al hecho de que los vamos a sacar. Vamos a llevarlos de regreso de donde vinieron”, sentenció. De todas maneras, no descartó la posibilidad de crear alguno nuevo.

Por último, se le preguntó si continuaría en su cruzada por conseguir el capital necesario para finalizar la construcción de un muro fronterizo. “Lo que haremos es completarlo. Ya construí mucho más muro del que jamás creí necesario”. Según Trump, durante su administración descubrieron cuántos kilómetros necesitaban abarcar y particularmente las áreas donde se generaban fugas. “Realmente funciona, las dos cosas que nunca quedan obsoletas son las paredes y las ruedas”, concluyó.